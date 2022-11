Mënyra të thjeshta për ta bërë ushqimin të zgjasë më gjatë!

Blerjet ushqimore janë bërë gjithnjë e më të shtrenjta.

Vitin e kaluar, Departamenti Amerikan i Bujqësisë parashikoi se çmimet e ushqimeve do të rriteshin midis 10.5 dhe 11.5% në vitin 2022. Ato janë rritur 11.4%, duke bërë rritjen e dytë më të madhe të çmimeve që nga viti 1979.

Jo vetëm që çmimet janë rritur, por amerikanët hedhin gjithashtu midis 30 dhe 40% të ushqimit që blejnë , sipas USDA. Është e pamundur të ndaloni blerjen e ushqimit, por është e mundur të ulni kostot tuaja dhe që ushqimi të zgjasë më gjatë kur e sillni në shtëpi nga dyqani ushqimor. Ja çfarë sugjerojnë shefat e kuzhinës në mbarë vendin.

Si të zgjasni jetën e sendeve ushqimore

Të gjitha ushqimet kanë një jetëgjatësi. Megjithatë, shumë prej nesh po e plakin ushqimin pa dashje. Pjesa më e madhe e kësaj vjen nga ruajtja e gabuar. Truku është të kuptoni sesi ushqime të ndryshme reagojnë ndaj dritës dhe temperaturës dhe t’i ruani ato siç duhet. Është më e lehtë nga sa mendojnë shumica e njerëzve që të mos përfundosh me zarzavate të shijshme dhe të paidentifikueshme.

Një nga mënyrat më të lehta për ta bërë produktin të zgjasë më gjatë është ta ruani siç duhet. “Mos e ruani gjithmonë ushqimin në paketimin që vjen”, tha Rece Hogerheide, shefi ekzekutiv në hotelin Daxton në Birmingham, Michigan. “Prodhimi është gjëja më e madhe për të dalë nga kontejneri. Prodhoni qese kondensimin dhe etilenin, gazin e çliruar gjatë pjekjes. Këto i bëjnë gjërat të kalben”, tha ai.

Disa produkte nxjerrin më shumë etilen se të tjerët. Fajtori më i madh? Bananet. “Mos i vendosni bananet pranë asgjëje,” tha Hogerheide. Për shkak të sasisë së madhe të etilenit që lëshojnë, ata bëjnë që gjithçka rreth tyre të piqet shumë më shpejt.

Bananet nuk janë e vetmja gjë që përshpejton pjekjen (që është një hap para kalbjes). Qepët po plaken gjithashtu prodhojnë që janë afër, veçanërisht patatet.

Duke folur për patatet, ruajini ato “në një qese letre dhe më pas vendosini në një enë hermetike. Qesja e letrës thith lagështinë në mënyrë që patatet të mos lagen shumë,” tha Rachel Garcia, pronare e Montclair, New Jersey’s Dry Goods Refillery .

Për shkak se janë rrënjë, edhe patatet duhet të jenë larg dritës.

“Unë i mbaj patatet e mia në një dollap ose dollap të errët”, tha Katarina Petonito, kuzhiniere në The Duck & The Peach në DC. Por jo afër furrës nuk dëshironi që ato të marrin shumë nxehtësi. Jini veçanërisht të vëmendshëm ndaj zarzavateve. Të gjelbrat duhet të marrin frymë. Të gjitha ushqimet marrin frymë në mënyrë natyrale. Merrni zarzavate me gjethe/të qëndrueshme dhe hidhini në një enë të madhe me vend,” sugjeroi Hogerheide.

“Rrjedha e ajrit është thelbësore dhe shtyrja e zarzavateve poshtë lejon që gazrat që i pjekin ato të përshpejtojnë gjërat.” Hogerheide sugjeron të vendosni një peshqir letre në fund të enës dhe ta ndryshoni atë çdo disa ditë. “Kjo thith kondensimin që formohet dhe i mban zarzavatet të freskëta,” tha ai.

Produkti që vjen në një qese me vrima është në rregull të lihet në paketim, raportuan disa kuzhinierë. Shumë mund të futen në frigorifer, por “Mos i vendosni domatet tuaja në frigorifer. Krijon një reaksion në domate, bëhet miell dhe bruto, “tha Petonito. Ajo sugjeron gjithashtu vendosjen e shiritit maskues aty ku frutat takohen me hardhinë për të zgjatur freskinë.

Një tjetër truk për të mbajtur produktin në kulmin e tij është uji. Garcia tha: “Lutini karotat, selinonë, rrepkat dhe agrumet në ujë”. Ajo tha gjithashtu se brokoli duhet të ruhet në ujë, edhe pse pak më ndryshe. “Brokoli është si lulet. Prisni skajin dhe qëndroni në rreth një centimetër ujë.”

Ndërsa uji funksionon në këtë kuptim, është një histori tjetër për manaferrat, paralajmëroi Garcia. Sidomos manaferrat pa lëkurë, si luleshtrydhet apo mjedrat. Ajo tha: “Mos lani asgjë paraprakisht. Hidhni manaferrat në një enë sa më hermetike dhe mbajini në frigorifer. Lajini ato menjëherë përpara se t’i hani.”

Alex Tubero, shefi ekzekutiv në restorantin Amali të Manhatanit , gjithashtu peshoi mbi manaferrat dhe i mbajti ato larg ujit. Ai tha: “Nëse shikoni një boronica, ka një lulëzim të hollë të lehtë në lëkurë. Ky është një mjet natyral kundër ujit. Ne priremi t’i sjellim boronicat tona në shtëpi dhe t’i thithim ato në ujë, por kjo është duke e pastruar atë pengesë natyrore dhe duke e lënë lagështinë të hyjë.

Kur blini koka hudhre ose qese me thelpinj, ju lehtë mund t’i zgjasni jetën dhe freskinë e tyre, sipas Nic Brunina, shefi ekzekutiv në Pangea në North Bennington, Vermont. “Unë përdor shumë vaj për të ruajtur hudhrën. Vendoseni në një kavanoz qelqi të ripërdorshëm, mbusheni me vaj vegjetal dhe vendoseni në frigorifer.”

Zgjatja e shpendëve dhe proteinave

“Me proteinat, veçanërisht të mbyllura me vakum, mos futni oksigjen. Lëreni në kontejnerin ku hyri, “tha Hogerheide.

Po në lidhje me përbërësit e bukës dhe pjekjes?

“Mbajeni bukën në frigorifer. Lëreni vetëm nëse do të hani të njëjtën ditë. Blini në feta dhe mbajeni në frigorifer, “tha Rochelle Cooper, pastiçeri në La Collina në Uashington, DC Cooper ekspertiza në pastiçeri do të shpërblehet për këdo që shkon në dyqan ushqimor pasi ta lexojë këtë. (Shënim: Mbajtja e tij në frigorifer nuk do t’i japë teksturën më të mirë, por do të zgjasë jetën e tij. Gjithashtu mund ta ngrini për një jetë edhe më të gjatë.)

Cooper tha: “Mbajeni miellin në një qese në qilar.” Ajo shpjegoi se në qese mund të gjenden kërpudhat – një lloj brumbulli që ha oriz, drithëra, drithëra dhe niseshte të tjera. Ata vendosin vezët e tyre dhe më pas larvat rrinë dhe hanë, duke shkatërruar përbërësit dhe duke u përhapur në të gjithë shtëpinë tuaj. “Çanta i mban kërpudhat në një thes në vend që të shkojë thes më thes.