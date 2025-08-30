Meta nxiton të sjellë në treg modelin e ri të Llama deri në fund të vitit

Meta po përgatitet të publikojë modelin e ri të Inteligjencës Artificiale Llama 4.X deri në fund të vitit, si një nga projektet kryesore të laboratorit të sapokrijuar Meta Superintelligence Labs (MSL).
Modeli i ri, që brenda kompanisë quhet edhe Llama 4.5, po zhvillohet nga një nën-grup i quajtur TBD.
Pas lansimit të serisë Llama 4 në prill, i cili u prit me kritika për performancën e kufizuar në detyra praktike, Meta synon që versioni i ri të korrigjojë mangësitë dhe të sjellë përmirësime të dukshme.
Kompania kishte planifikuar gjithashtu një model tjetër të quajtur Behemoth, por sipas raportimeve, lansimi i tij u shty.
Në korrik, CEO Mark Zuckerberg tha se MSL është ngritur për të zhvilluar gjeneratën e ardhshme të modeleve të AI-së dhe se përparimet drejt Llama 4.1 dhe 4.2 po ecin me ritëm të mirë.
Ndërkohë, kreu i MSL, Alexandr Wang, ka theksuar se ekipi TBD po punon për “trajnimin dhe shkallëzimin e modeleve të mëdha drejt superinteligjencës”.
Megjithatë, edhe pse Meta ka ofruar paketa milionëshe për të rekrutuar ekspertë të AI nga OpenAI dhe Google DeepMind, laboratori i ri tashmë ka humbur disa punonjës të rëndësishëm.
Deri tani, të paktën tetë inxhinierë, studiues dhe një drejtues i lartë produkti kanë lënë kompaninë në vetëm dy muajt e fundit.