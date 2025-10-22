Microsoft lanson përmirësime të inteligjencës artificiale në Windows 11

Microsoft ka zbuluar një sërë përmirësimesh të drejtuara nga AI për Windows 11, duke përfshirë aktivizimin me zë në PC-të me Windows 11 dhe “më shumë AI eksperimentale”.
Përditësimet e asistentit Copilot të Microsoft synojnë thjeshtimin e ndërveprimit të përdoruesit dhe automatizimin e detyrave të përditshme.
Përdoruesit tani mund ta aktivizojnë Copilot me komandat zanore “Hey Copilot” në çdo PC me Windows 11 përmes një funksioni të ri regjistrimi.
Copilot Vision, një funksion që mund të analizojë atë që është në ekranin tuaj dhe t’u përgjigjet pyetjeve, do të lançohet në të gjitha tregjet ku Copilot është i disponueshëm.
Për më tepër, Microsoft tha, “së bashku me Copilot Labs, ne po sjellim edhe më shumë funksione eksperimentale të AI-së dhe agjentëve për Windows Insiders”.
Ndër përmirësimet është një zgjerim eksperimental i Copilot Actions përtej shfletuesit, duke mundësuar veprime të kufizuara në skedarët lokalë në Windows për Windows Insiders.
Copilot Action për uebin u njoftua më parë në maj, i cili i lejon asistentit të AI-së të trajtojë detyra të botës reale si prenotimi i restoranteve ose porositja e ushqimeve.
Yusuf Mehdi, drejtor i marketingut për produktet e konsumit, e përshkroi këtë veprim si një ndryshim të rëndësishëm.
“Ne besojmë se jemi në prag të një evolucioni të ri, ku inteligjenca artificiale nuk kufizohet vetëm te chatbot-et, por integrohet pa probleme në miliona përvoja me të cilat njerëzit angazhohen çdo ditë”, shtoi ai.