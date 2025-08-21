Microsoft nuk e lejon më këtë

Microsoft ka përditësuar aplikacionin e tij Microsoft Store për Windows 10 dhe Windows 11, duke ndryshuar sjelljen që përdoruesit kanë pasur gjatë viteve të fundit vetëm me një veçori.
Më parë, ishte e mundur të çaktivizoheshin plotësisht përditësimet automatike të aplikacioneve dhe t’i përditësoheshin ato vetëm kur përdoruesi dëshironte.
Kjo nuk është më e mundur. Tani, e tëra që lejohet është të “ndalohen” përditësimet, por vetëm për një kohë të kufizuar.
Kur ndaloni, duhet të zgjidhni një datë pas së cilës përditësimet automatike do të riaktivizohen dhe më pas të përditësohen të gjitha aplikacionet pa konfirmim të mëtejshëm. Opsionet e ndalimit variojnë nga një deri në pesë javë.
Ky veprim nuk është për t’u habitur: Microsoft normalisht nuk lejon ekzekutimin e sistemit në një version të vjetëruar të Windows ose aplikacioneve, për arsye sigurie.
Softueri i vjetëruar mund të ketë dobësi ose të meta, kështu që Microsoft përpiqet t’i mbrojë përdoruesit sa më shumë që të jetë e mundur.
Kjo logjikë qëndron gjithashtu pas ndryshimit të prezantuar më parë ku aplikacionet në kutinë hyrëse në Windows 11 24H2 marrin versione të përditësuara automatikisht gjatë një instalimi të pastër.
Nëse kjo politikë e re nuk ju përshtatet, gjithmonë ekziston mundësia për të shkarkuar aplikacione nga burime të tjera, jashtë Microsoft Store.
Gjithashtu në proces është versioni 25H2 i Windows 11, i cili duhet t’u sjellë përdoruesve më shumë kontroll mbi aplikacionet e sistemit, përfshirë Microsoft Store.