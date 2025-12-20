Mijëra dosje të Epstein në dritë, disa për herë të parë

Publikohen foto me Clinton, Michael Jackson dhe Mick Jagger
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, duke ndjekur një ligj të mbështetur si nga demokratët ashtu edhe nga republikanët, publikoi pjesën më të madhe të materialit, megjithëse zyrtarisht ishte i detyruar ta publikonte atë në tërësi.
Edhe pse shumë nga fotot duket se nuk kanë asgjë thelbësore (për shembull, përshkruhet brendësia e shtëpive), ka edhe materiale me Epstein dhe miqtë e tij të famshëm, si Michael Jackson, Bill Clinton dhe Mick Jagger.
Dy të fundit tregohen me një grua, fytyra e së cilës është fshehur, sepse me sa duket është viktimë.
Një foto tjetër tregon Clinton me Ghislaine Maxwell, bashkëpunëtoren e Epstein, dhe një grua të panjohur në një pishinë të mbyllur.
Gjithashtu, Clinton shfaqet me Michael Jackson, Diana Ross dhe tre persona të panjohur.
Në një foto tjetër, Ghislaine Maxwell shfaqet me komedianin amerikan Chris Tucker dhe një treshe në një aeroport.
Lord Peter Mandelson shfaqet gjithashtu në një imazh të përfshirë në këtë grup të fundit.
Mandelson u shkarkua nga Kryeministri britanik Sir Keir Starmer nga posti i tij si ambasador në SHBA në fillim të këtij viti, pasi dolën prova, duke përfshirë email-e dhe fotografi, që tregonin marrëdhënien e tij me Epstein.
Një pjesë e materialit ishte publikuar tashmë, vëren CNN, por ka edhe dokumente që mund të kenë qenë të panjohura më parë.
Departamenti nuk dha detaje rreth fotove, ku dhe kur janë bërë, për shembull, ose kë përshkruajnë.
Ndërsa Departamenti i Drejtësisë shqyrton qindra mijëra faqe dokumentesh qeveritare që lidhen me Jeffrey Epstein, prokurorët kryesorë thonë se ende nuk kanë gjetur prova që Epstein shantazhoi figura të shquara – as nuk kanë zbuluar prova që mund të çojnë në hetime të reja penale.
Pretendimi, të cilin departamenti e bëri më parë në korrik, mund të vazhdojë të nxisë zhgënjimin midis atyre që kërkojnë më shumë transparencë dhe llogaridhënie pas viteve të abuzimit nga Epstein.
Menjëherë pasi u publikuan dokumentet, një zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë tha se administrata Trump ishte “më transparentja në histori” dhe vuri në dukje se Presidenti Donald Trump kishte urdhëruar një hetim ndaj demokratëve të lidhur me Epstein.
Në një deklaratë të premten në mbrëmje, një zëdhënës i Bill Clinton akuzoi administratën Trump se “po mbron veten nga ajo që vjen më pas”, duke thënë se ish-presidenti nuk ishte në dijeni të krimeve të Epstein dhe i kishte dhënë fund marrëdhënies së tyre përpara se këto krime të dilnin në dritë. /tesheshi