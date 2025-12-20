Mirënjohja e madhe e një presidenti

Falënderime ndaj Turqisë, SHBA-së, Arabisë Saudite dhe Katarit për heqjen e sanksioneve të Cezarit
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa falënderoi të premten udhëheqësit e Turqisë, SHBA-së, Arabisë Saudite dhe Katarit për rolin e tyre në heqjen e sanksioneve të Aktit të Cezarit.
Ai e bëri njoftimin në një video të shkurtër në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X, pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump nënshkroi Aktin e Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare të vitit 2026, duke i dhënë fund zyrtarisht sanksioneve të vendosura nga Akti i Cezarit gjatë sundimit të regjimit të rrëzuar të Bashar al-Assad.
“Popull i madh sirian, sot po ju drejtohem nga shpatet e malit Qasioun (në kryeqytetin Damask) me urime dhe mirënjohje për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë. Sot do të jetë dita e parë e Sirisë pa sanksione, me hirin e Zotit të Plotfuqishëm, dhe më pas falë përpjekjeve dhe durimit tuaj për 14 vjet”, tha ai.
“Një falënderim i madh për të gjithë ata që sakrifikuan dhe duruan gjatë gjithë periudhës së revolucionit të bekuar sirian, për të gjithë ata që thithën gaz kimik, për të gjithë ata që migruan dhe lanë vendin e tyre, për të gjithë ata që u mbytën në dete dhe në gjakun e martirëve, sakrificat e të cilëve e lagën këtë tokë të bekuar derisa arritëm këtë fitore të madhe, të kurorëzuar, me hirin e Zotit, me heqjen e plotë të kufizimeve ndaj Sirisë”, shtoi ai.
Presidenti sirian shprehu mirënjohje të thellë dhe të veçantë për Presidentin Donald Trump për përgjigjen ndaj thirrjes së popullit sirian për të hequr sanksionet, dhe për anëtarët e Kongresit për vlerësimin e sakrificave të popullit sirian dhe përgjigjen ndaj thirrjes së tyre duke hequr sanksionet ndaj Sirisë.
Ai gjithashtu falënderoi Presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan, Princin e Kurorës Saudite Mohammed bin Salman dhe Emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani për rolin e tyre në përfundimin e sanksioneve.
Sharaa gjithashtu shprehu mirënjohje të thellë për të gjitha vendet arabe, islame dhe evropiane që mbështetën popullin sirian gjatë luftës në vend, dhe për ata që mbështetën heqjen e sanksioneve gjatë vitit të kaluar.
Akti i Cezarit për Mbrojtjen Civile të Sirisë i vitit 2019 i lejoi Shteteve të Bashkuara të vendosnin sanksione ekonomike dhe udhëtimi ndaj kujtdo, sirian apo të huaj, që ndihmon sektorët ushtarakë, të inteligjencës, të aviacionit ose të energjisë të ish-regjimit të Asadit. Ai gjithashtu synon individë dhe subjekte që ndihmojnë regjimin të sigurojë mallra, shërbime ose teknologji që mundësojnë operacione ushtarake.
Assad-i, diktatori i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath që kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re kalimtare u formua në janar me Presidentin Sharaah në krye. /tesheshi