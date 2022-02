Mitet për alergjitë që duhet të ndaloni së besuari

Ka disa supozime të përhapura të cuditshme në lidhje me alergjitë, dhe madje ju vetë mund të habiteni kur të mësoni të vërtetën. Ja disa fakte kryesore rreth alergjive, të cilat ju ndihmojnë të menaxhoni simptomat, dhe të ndiheni më mirë.

Miti 1: Alergjitë zhduken gjatë dimrit.

Merimangat e pluhurit dhe myku, përshembull në ambiente të mbyllura dhe më pak qarkullim i ajrit të pastër mund të nënkuptojë simptoma të alergjisë. Dekorimet e festave dhe pemët e Krishtlindjeve që mund të kenë myk mund të jetë një tjetër shkak. (Aroma e pishës mund të shkaktojë gjithashtu një reaksion alergjik te disa njerëz.)

Miti 2: Alergjitë shfaqen vetëm kur je i rritur.

Jo domosdoshmërisht. Megjithëse shumica e alergjive shfaqen gjatë fëmijërisë, alergjitë mund të shfaqen në çdo moshë, veçanërisht ato sezonale. Alergjitë ndodhin kur sistemi imunitar gabimisht identifikon një substancë të tillë si poleni ose merimangat e pluhurit si të dëmshme dhe më pas sulmon, duke çliruar komponime që ndikojnë në sinuset, sytë, rrugët e frymëmarrjes, lëkurën dhe sistemin tretës. Mund ta vëreni herën e parë që keni kontakt me një substancë ose mund të reagoni vetëm kur jeni ekspozuar vazhdimisht ndaj saj ose nëse sistemi imunitar është i dobët. “Nuk është e pazakontë që të zhvilloni alergji një ose dy sezone pas lëvizjes, me ekspozimin ndaj pemëve të reja. Alergjitë ushqimore shfaqen edhe te të rriturit, një studim i madh zbuloi se gati gjysma e atyre me alergji të tilla i zhvilluan ato në moshë madhore.

Miti 3: Duhet të merrni ilaçe kundër alergjive vetëm kur keni nevojë.

Disa ilaçe kundër alergjive janë më të mira nëse i merrni para se t’ju nevojiten. Por për alergjitë sezonale të parashikueshme, marrja e ilaçeve përpara se të ndjeni simptomat do të zvogëlojë reagimin, duke pakësuar apo edhe eliminuar simptomat tërësisht. Kjo është arsyeja pse shumë mjekë rekomandojnë një antihistamine të përditshme orale, si Claritin ose Zyrtec, për pacientët me alergji sezonale. Dhe një spray steroid nazal duhet të fillohet përpara se të fillojë sezoni i alergjive, sepse mund të duhen dy javë për të arritur efektivitetin e plotë.

Miti 4: Nuk duhet të blini lule për dikë që vuan nga alergjia.

Ju nuk po u sillni atyre një buqetë mebarishte, apo jo? Atëherë je në rregull. Alergjenët më të zakonshëm sezonalë janë barishtet. Shumica e bimëve të lulëzuara dekorative nuk prodhojnë shumë polen, ose përndryshe ato prodhojnë polen të rëndë. Dhe ndërsa një bimë shtëpie mund të duket si një shkëmbim i menduar me një buqetë me lule të prera, mbani në mend se bimët në vazo mund të tërheqin pluhur dhe madje edhe myk nëse ujiten shumë. Nëse miku juaj ka alergji të brendshme ose të jashtme, është më mirë t’i përmbaheni një dhuratë botanike që mund ta shijojë dhe më pas ta hidhni. /Prevention