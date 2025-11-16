Mozilla shton një veçori me AI në Firefox

Një ditë tjetër, një tjetër shfletues me Al.
Këtë herë, është Firefox, i vetëshpalluri “shfletues i pavarur” nga Mozilla.
Firefox thotë se po ndërton një veçori shfletimi me Al të quajtur AI Window që përfshin një asistent AI dhe një chatbot.
Kompania e quan atë një “hapësirë inteligjente dhe të kontrolluar nga përdoruesi” me zgjedhje që aktualisht po ndërtohet “në hapësirë” me kontributin e përdoruesit.
Në shtator, kompania lansoi një funksion në Firefox që përdor Al për të gjeneruar përmbledhje të faqeve të internetit që janë të hapura në iPhone-in tuaj.
Mozilla pozicionohet si kompania e respektueshme e shfletimit që u jep përdoruesve mundësinë të përdorin aq Al sa të duan.
“Ndërsa të tjerët po ndërtojnë përvoja të Al që ju mbajnë të bllokuar në një cikël bisedash, ne shohim një rrugë të ndryshme – një rrugë ku Al shërben si një shoqëruese e besueshme, duke përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit dhe duke ju udhëhequr drejt rrjetit më të gjerë”, tha Mozilla.
AI Window do të jetë një nga tre përvojat e shfletimit që u ofrohen përdoruesve të Firefox përveç dritareve private dhe klasike.