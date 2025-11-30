Ndryshim i madh në WhatsApp, ChatGPT largohet nga aplikacioni

Chatbot-et janë ende forma më e popullarizuar e Al dhe përdorimi i tyre brenda aplikacioneve duket si një zgjedhje e natyrshme.
Megjithatë, nëse jeni përdorues i WhatsApp, do të keni mundësi të kufizuara të Al brenda aplikacionit tuaj.
Dy nga softuerët më të njohur të Al njoftuan se po largohen nga WhatsApp për shkak të një ndryshimi të ardhshëm në kushtet e shërbimit të aplikacionit.
ChatGPT dhe Copilot nuk do të jenë më të disponueshëm në WhatsApp, pasi Meta njoftoi se do t’u ndalojë kompanive të Al të përdorin API-në e saj të biznesit si një platformë shpërndarjeje.
Copilot dhe ChatGPT do të jenë të disponueshëm në WhatsApp deri më 15 janar 2026, kur do të hyjnë në fuqi kushtet e reja të shërbimit të Meta-s.
Përdoruesit e Copilot nuk do të jenë në gjendje të mbajnë bisedat e tyre në WhatsApp, por OpenAI u lejon përdoruesve të ChatGPT të lidhin llogaritë e tyre dhe të transferojnë bisedat e tyre.
Rregullat e reja nuk do të ndikojnë vetëm në produktet e Microsoft dhe OpenAI.
Kompani të tjera të Al, përfshirë Perplexity, kanë integrime me WhatsApp, të cilat ka të ngjarë të përfundojnë së shpejti.