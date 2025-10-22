Netanyahu, kundër turqve në Gaza

Gazeta izraelite Israel Hayom raportoi se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kundërshton fuqimisht hyrjen e forcave ushtarake turke në Rripin e Gazës, si pjesë e planit njëzet pikësh të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili përfshin pjesëmarrjen e Turqisë në një “forcë ndërkombëtare stabilizimi” brenda Rripit.
Sipas gazetës, Netanyahu e konsideron pjesëmarrjen e Ankarasë në plan një “vijë të kuqe” dhe gjithashtu refuzon të lejojë kompanitë turke të marrin pjesë në projektet e rindërtimit të Gazës, një fushë në të cilën Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan tregon interes të madh.
Israel Hayom shpjegoi se po zhvillohen bisedime të avancuara midis qeverisë pushtuese dhe Uashingtonit për këtë aspekt, por qëndrimi i pushtuesit mbetet jashtëzakonisht i kujdesshëm.
Gazeta vuri në dukje se kërcënimet që Netanyahu bëri në fjalimin e tij në Knesset vijnë në kontekstin e asaj që ai e përshkroi si përpjekje nga Turqia dhe Katari për të forcuar ndikimin e tyre rajonal, duke shpjeguar se të dy vendet, të cilat konsiderohen të afërta me Vëllazërinë Myslimane dhe Hamasin në Izrael, po kërkojnë të luajnë një rol me ndikim në qeverisjen e ardhshme të Rripit të Gazës dhe Sirisë.
Israel Hayom shtoi se kanë dalë dallime mendimesh midis Netanyahut dhe këshilltarëve të tij nga njëra anë, dhe Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe ekipit të tij nga ana tjetër, në lidhje me nivelin e ndërhyrjes turke dhe të Katarit në rajon, dhe se Trump e vlerëson veçanërisht Presidentin Erdogan dhe e sheh rolin e Katarit pozitivisht, ndërsa Izraeli i konsideron të dy vendet “faktorë destabilizues”.
Në të njëjtin kontekst, gazeta citoi zyrtarë të lartë të administratës Trump të kenë shprehur shqetësim për mundësinë e rinisjes së një ofensive të madhe nga Netanyahu kundër Hamasit në Rripin e Gazës, e cila përkon me një vizitë në Izrael nga Zëvendëspresidenti i SHBA-së J.D. Vance dhe një numër zyrtarësh të lartë të administratës. /tesheshi.com/