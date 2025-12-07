​Netflix do të blejë Warner Bros pas ndarjes për 72 miliardë dollarë

Netflix ka rënë dakord të blejë Warner Bros për 72 miliardë dollarë pasi kompania e argëtimit ndan studiot e saj dhe biznesin e transmetimit HBO Max nga rrjetet e saj kabllore, një marrëveshje që do të riformonte industrinë e argëtimit dhe medias.
Transaksioni me para në dorë dhe aksione u njoftua sot pasi të dy palët hynë në negociata ekskluzive për kompaninë mediatike të njohur për filmat Superman dhe Harry Potter, si dhe shfaqjet televizive të suksesshme si “Friends”, raporton KosovaPress.
Oferta vlerësohet në 27.75 dollarë për aksion të Warner Discovery dhe ka një vlerë ndërmarrjeje prej afërsisht 82.7 miliardë dollarësh.
Rivali Paramount, i cili kërkoi të blinte të gjithë kompaninë, përfshirë rrjetet kabllore të Warner, ofroi 30 dollarë në para të gatshme për Warner Discovery, sipas njerëzve të njohur me çështjen. Paramount po shqyrton lëvizjen e tij të ardhshme, thanë njerëz të njohur me planet e tij.
Paramount kishte argumentuar se një marrëveshje me Netflix nuk do të miratohej nga rregullatorët e antitrustit, duke qenë se do të çimentonte më tej dominimin global të transmetuesit.
Marrëveshja e Netflix me Warner do të kombinonte shërbimin më të madh global të transmetimit me rivalin e tij më të vogël, ndërsa kompanitë e argëtimit kërkojnë mënyra për të shtuar abonentë të rinj dhe për të rritur të ardhurat me rritjen e çmimeve. Kjo i jep më shumë peshë Netflix, i cili është ngjitur nga një biznes me qira DVD-sh me postë në një forcë të fuqishme në Hollywood.
Aksionet e Netflix ranë me 2.4% në tregtimin para tregut, ndërsa aksionet e Warner mbetën të pandryshuara para tregut. Aksionet e Paramount ranë me 2.8% para tregut.
Warner Discovery dhe Netflix thanë se presin që marrëveshja të mbyllet brenda 12 deri në 18 muajsh.