Netflix mbyll studion që fshihej pas videolojës Squid Game: Unleashed

Netflix ka mbyllur studion që fshihej pas lojës së saj “Squid Game: Unleashed”, mes një ndryshimi në strategjinë për njësinë e saj të videolojërave.
Mbyllja e studios u konfirmua nga bashkëthemeluesi dhe ish-drejtori ekzekutiv i saj, David Rippy.
“Lajm i keq, sigurisht, por jam shumë mirënjohës për kohën që patëm në Netflix”, tha Rippy.
Gjigandi i transmetimit, i cili është futur në reklama dhe videolojëra për të diversifikuar rrjedhat e të ardhurave të tij, bleu Boss Fight Entertainment në vitin 2022 për të zgjeruar ofertën e tij.
“Pas më shumë se 10 vitesh të shkëlqyera pune në Boss Fight, , ka ardhur koha që studioja të mbyllet”, tha David Luehmann, drejtor i zhvillimit të lojërave në studio.
Dy lojërat e Boss Fight, “Netflix Stories” dhe “Squid Game: Unleashed”, do të vazhdojnë të jenë të disponueshme në platformën e transmetimit.
Ndryshe, Netflix, i cili emëroi Alain Tascan si president të lojërave vitin e kaluar, ka një strategji të re që do të përqendrohet në lojërat për festa, narrative, për fëmijë dhe lojërat e zakonshme.