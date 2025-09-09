Ngjarja më e madh e Apple ndodh sot – ja çfarë pritet nga aty

Apple sot pritet të zbulojë modelet e reja të iPhone, Apple Watch dhe AirPods në ngjarjen e saj vjetore në Cupertino, Kaliforni.
Kjo ngjarje vjen në një kohë sfiduese për kompaninë, pas vështirësive në shitje dhe konkurrencës së fortë në teknologji.
Dhe fokusin pritet ta merr iPhone 17 Air – një model më i hollë me ekran më të madh se versioni standard, por më të vogël se Pro Max.
Përmirësimet te produktet e Apple priten në bateri, kamerë dhe dizajn, ndërsa çmimet mund të rriten deri në 10%.
Ndërkohë, thuhet se Apple Watch Series 11, Ultra 3 dhe SE 3 sjellin ekrane më të mëdha dhe çipa më të shpejtë.
Këto prezantime synojnë të mbajnë Apple konkurruese dhe tërheqëse për konsumatorët globalë, duke kombinuar inovacionin me strategjinë përballuese ndaj sfidave ekonomike.
Një iPhone më i kushtueshëm mund të jetë një shitje e vështirë për konsumatorët – dhe një problem për Apple pasi përballet me konkurrencë më të fortë nga Google dhe Samsung, veçanërisht kur bëhet fjalë për veçoritë e Inteligjencës Artificiale.
Por analistët thonë se pas viteve të mbajtjes së çmimeve të qëndrueshme, blerësit mund t’i japin Apple një leje për çmime pak më të larta, veçanërisht nëse ajo bën përshtypje me iPhone Air.