Një film për ngritjen dhe rënien e BlackBerry

Skenari do të bazohet në librin Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraodinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry.

Për disa vite BlackBerry ishte telefoni që duhej të kishit. Përdorur gjerësisht nga drejtues korporatash tek krerë shteti për tu përgjigjur e-mail-eve dhe bërë shumë gjëra që telefonë e tjerë të asaj kohe nuk e bënin, BlackBerry ishte standardi i industrisë.

Ajo lavdi tashmë i përket së kaluarës, por jo trashëgimia që la pas. Sipas Variety, një film është përgatitur për ngritjen dhe rënie e BlackBerry, nga sukseset e para tek humbja e betejës me Google dhe Apple.

Ky film do të drejtohet nga Matt Johnson i Operation Avalanche dhe do të quhet thjeshtë “BlackBerry.”

Protagonistë do të jenë Jay Baruchel dhe Glenn Howerton të cilët do të luajnë rolet e dy bashkëthemeluesve Mike Lazaridis dhe Jim Balsillie.

Duke qenë se libri u botua në 2015-ën, filmi nuk do të përfshijë përpjekjet e dështuara për ringritjen e brendit.

Në 2019-ën TCL prodhoi telefonët BlackBerry derisa kompania vendosi të mos rinovonte kontratën duke ndaluar shitjen e tyre. Startupi OnwardMobility më pas tha se do të lançonte një telefon BlackBerry 5G në 2021 por këto plane nuk u realizuan dhe kompania humbi licencën. /PCWorld