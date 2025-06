Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë kësaj nate

Armëpushimi midis Izraelit dhe Iranit, i shpallur nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump, duket se po mbahet, pavarësisht një sulmi raketor iranian dhe një sulmi izraelit ndaj Teheranit pasi armëpushimi hyri në fuqi.



Kjo vjen pasi Trump qortoi publikisht të dyja palët për shkelje duke përdorur një fjalë të transmetuar në televizion dhe urdhëroi Izraelin të ndërpresë operacionet e bombardimeve dhe të kthejë avionët e tij luftarakë në shtëpi.



Si Izraeli ashtu edhe Irani kanë shpallur fitoren, me iranianët që festojnë në Teheran dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu që pretendon një triumf që do të qëndrojë për breza.



Izraeli thotë se fokusi i tij ushtarak tani do të kthehet në Gaza, pasi forcat e tij vranë të paktën 86 palestinezë të martën. Rreth 56 nga viktimat ishin kërkues ndihmash.



Media amerikane raporton se bombardimet amerikane të vendeve bërthamore të Iranit nuk i shkatërruan plotësisht objektet dhe vetëm e shtynë programin prapa me disa muaj. Shtëpia e Bardhë thotë se vlerësimi është “krejtësisht i gabuar”.



Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit ka dënuar sulmin e Iranit në Bazën Ajrore Al Udeid që strehon forcat amerikane në Katar dhe ka rinovuar thirrjet e tij për t’i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza.