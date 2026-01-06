Nvidia planifikon të testojë shërbimin e vet robotaksi deri në vitin 2027

Nvidia zbuloi planet për të testuar një shërbim robotaksi me një partner që në vitin 2027, duke theksuar ambicien e prodhuesit të çipave për t’u bërë një lojtar i madh në botën e makinave vetë-drejtuese.
Shërbimi do të ofrohej me një partner dhe do të përdorte makina me drejtim “Niveli 4”, që do të thotë se ato do të jenë të afta të drejtojnë pa ndërhyrjen njerëzore në rajone të paracaktuara, thanë zyrtarët e Nvidia në një demonstrim të vetë-drejtimit në San Francisko muajin e kaluar.
Kompania nuk pranoi të emëronte se ku do të operonte dhe kush do të ishte partneri i saj, transmeton Telegrafi.
“Ne ndoshta do të fillojmë me një disponueshmëri të kufizuar, por do të punojmë me partnerin që ne të gjejmë ekuilibrin tonë”, tha në këtë ngjarje Xinzhou Wu, nënkryetar i automobilave i Nvidia.
Që nga viti 2015, Nvidia ka ofruar çipa dhe teknologji të tjera për makinat nën emrin e markës Drive, por kjo mbetet një pjesë e vogël e biznesit të kompanisë.
Çipat e automobilave dhe robotikës përbënin vetëm 592 milionë dollarë në shitje në tremujorin që përfundoi në tetor, ose rreth 1% të të ardhurave totale të Nvidia. Nvidia njoftoi një partneritet robotaksi me Uber në tetor.
Prodhuesi i çipave tha në dhjetor se kishte zhvilluar një softuer që mund të fuqizojë një makinë vetë-drejtuese, dhe se modelet e Mercedes-Benz që do të dalin në fund të vitit 2026 do të jenë në gjendje të përdorin teknologjinë e Nvidia-s për të lundruar në qytete si San Francisco.
Makinat vetë-drejtuese mbeten një nga fushat kryesore ku Nvidia mund të tregojë rritje jashtë infrastrukturës së AI-së. Drejtori ekzekutiv Jensen Huang ka thënë se robotika – duke përfshirë makinat vetë-drejtuese – është kategoria e dytë më e rëndësishme e rritjes së kompanisë pas inteligjencës artificiale.
“Ne imagjinojmë se një ditë, një miliard makina në rrugë do të jenë të gjitha autonome”, tha Huang në një event lansimi të hënën në konferencën CES në Las Vegas.
“Mund ta kesh një robotaksi që po e orkestron dhe po e merr me qira nga dikush, ose mund ta zotërosh atë”, shtoi ai.
Përveç çipave që futen brenda makinave vetë-drejtuese, Nvidia u shet kompanive të automobilave qasje në çipat e saj të famshëm të AI-së, si dhe softuerin e saj të simulimit, në mënyrë që ato të mund të trajnojnë modelet vetë-drejtuese dhe të zhvillojnë teknologji.
Nvidia thotë se prodhuesit e makinave mund të përdorin kompjuterin e saj të automobilave Drive AGX Thor, i cili kushton rreth 3,500 dollarë për çip, për të kursyer në kostot e kërkimit dhe zhvillimit, dhe për të bërë që veçoritë e auto-drejtimit të dalin në treg më shpejt.
Nvidia tha se punon me prodhuesit e makinave për të përshtatur teknologjinë e saj, siç është përcaktimi se sa fort duhet të përshpejtojë makina, për automjete specifike.