OpenAI sfidon Chrome, krijon shfletues të internetit

OpenAI, krijuesi i ChatGPT, ka lansuar ChatGPT Atlas, një shfletues interneti i fuqizuar nga inteligjenca artificiale, i krijuar për të sfiduar Chrome-in e Google-it, shfletuesin më të popullarizuar në botë.
Sipas BBC-së, Atlas e heq shiritin tradicional të adresave dhe është “ndërtuar rreth ChatGPT-së”, tha drejtori ekzekutiv Sam Altman, ndërsa shfletuesi u bë i disponueshëm të martën në sistemin operativ macOS të Apple-it, shkruan BBC.
Lansimi vjen në kohën kur OpenAI po kërkon mënyra të reja për të monetizuar investimin e saj të madh në inteligjencë artificiale dhe për të zgjeruar bazën e përdoruesve. Atlas do të përfshijë një “modalitet agjenti” me pagesë, që kryen kërkime në mënyrë të pavarur për abonentët e ChatGPT-së, duke përdorur kontekstin e shfletimit për ta bërë më të shpejtë dhe më të dobishëm.
OpenAI ka hyrë gjithashtu në partneritete me platforma si Etsy, Shopify, Expedia dhe Booking.com për të tërhequr më shumë përdorues drejt shërbimeve të saj online.
Në ngjarjen DevDay të OpenAI-së më herët këtë muaj, Altman njoftoi se ChatGPT ka arritur në 800 milionë përdorues aktivë javorë, nga 400 milionë në shkurt, sipas firmës së të dhënave Demandsage.
Analisti Pat Moorhead nga Moor Insights & Strategy tha se përdoruesit e hershëm ka gjasa ta provojnë Atlas-in, por shprehu dyshime se ai do të paraqesë një sfidë serioze për Chrome ose Microsoft Edge, pasi përdoruesit më të zakonshëm dhe ata korporativë mund të presin që shfletuesit e tyre të preferuar të ofrojnë veçori të ngjashme.
Ky zhvillim vjen një vit pasi Google u shpall monopolist i paligjshëm në kërkimin online, megjithatë nuk u detyrua të ndajë shfletuesin Chrome. Ndërkohë, kërkimet e bazuara në inteligjencë artificiale janë në rritje: sipas firmës së kërkimeve Datos, deri në korrik, 6 për qind e kërkimeve në kompjuterë desktop bëheshin përmes modeleve të mëdha të gjuhës, dyfishi i shifrës nga një vit më parë.
Edhe Google ka integruar gjerësisht përgjigjet e gjeneruara nga AI në rezultatet e kërkimit gjatë vitit të fundit.