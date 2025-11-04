Osmani mandaton Glauk Konjufcën për formimin e Qeverisë

Presidentja Vjosa Osmani ka mandatuar Glauk Konjufcën për formimin e Qeverisë së re të Kosovës. Ashtu si mandatari i parë, edhe Konjufca ka afat prej 15 ditësh për të siguruar votimin e kabinetit në Kuvend.
“Nuk kemi propozim tjetër, përveç propozimit që ka ardhur nga partia e parë për ta mandatuar z. Konjufca. Kam mandatuar z. Konjufca si kandidat tjetër për kryeministër”, tha Osmani.
Presidentja sqaroi se nuk ka pasur propozim nga partitë tjera për mandatar.
“Në zyren time nuk kërkohet garancë për krijimin e Qeverisë, por kërkohen gjasa”, shtoi Osmani.
Ajo theksoi se veprimet e saj janë të orientuara nga mbrojtja e stabilitetit kushtetues, forcimi i institucioneve demokratike dhe mirëqenia e qytetarëve.
“Të gjitha veprimet që po ndërmarr janë vetëm në funksion të mbrojtjes së stabilitetit kushtetues, të forcimit të institucioneve demokratike dhe sigurimit të mirëqenies së qytetarëve tanë”, tha Osmani.
Në përputhje me Kushtetutën dhe praktikën e Gjykatës Kushtetuese, Osmani theksoi vendimin e saj.
“Në përputhje me Kushtetutën dhe me të gjitha aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese, kam mandatuar z. Glauk Konjufca si kandidat tjetër për kryeministër, ashtu siç qartë e kërkon dhe e përcakton neni 95, pika 4, si edhe vetë praktika e Gjykatës Kushtetuese”, deklaroi presidentja në konferencë për media.
Pas mandatimit, Konjufca ka 15 ditë kohë për të paraqitur para Kuvendit kabinetin e ri qeveritar, i cili duhet të marrë të paktën 61 vota për të formuar qeverinë.