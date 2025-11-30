Parashikimi i çmimit: A do të qëndrojë Bitcoin mbi 90 mijë dollarë

Në 24 orët e fundit, çmimi i Bitcoin u rrit gati 4 për qind, duke kaluar më në fund nivelin e rezistencës prej 90 mijë dollarësh.
BTC po tregtohet rreth 90.9 mijë dollarësh, i mbështetur nga pritjet për një ulje të mundshme të normës së interesit nga Rezerva Federale, megjithëse ndjenja mbetet e kujdesshme pas nivelit më të lartë të tetorit prej 126 mijë dollarësh, raporton KosovaPress.
Një lëvizje e pastër mbi 90 mijë dollarë sugjeron një rimëkëmbje të mundshme afatshkurtër, me rezistencë midis 92 mijë dhe 95 mijë dollarësh. Një shtytje e qëndrueshme mbi 95 mijë dollarë mund të sinjalizojë një rimëkëmbje më të gjerë.
Mos mbajtja e nivelit mbi 90 mijë dollarë mund të çojë në një tërheqje drejt 88 mijë dollarësh dhe potencialisht zonës së mbështetjes prej 80 mijë dollarësh, me rreziqet makro dhe paqëndrueshmërinë që shtojnë presion.
Bitcoin mund të tregtohet në një interval midis 88 mijë dhe 92 mijë dollarësh; një thyerje mbi ose nën këtë interval do të përcaktojë momentumin dhe drejtimin e tregut afatshkurtër.
Pritja e një uljeje të normës së interesit nga Rezerva Federale në dhjetor po i jep tregut një ngritje shtesë, dhe historikisht, Bitcoin përfiton nga këto ndryshime makro.
Megjithatë, është ende larg nivelit të tij maksimal prej 126 mijë dollarësh në tetor, kështu që ndjenja është e kujdesshme dhe parashikimi i BTC mbetet i rezervuar.
Nëse blerësit vazhdojnë të mbajnë kontrollin, zona tjetër e rezistencës kryesore është midis 92 mijë dhe 95 mijë dollarëve, e cila do të shërbejë si testi i vërtetë i radhës i forcës rritëse.
Një shtytje e qëndrueshme mbi 95 mijë dollarë mund ta shtyjë parashikimin afatshkurtër të çmimit të Bitcoin drejt një rimëkëmbjeje më bindëse dhe madje të lërë të kuptohet një përmbysje më e gjerë e trendit. Deri atëherë, tregtarët duhet të qëndrojnë të kujdesshëm me çdo kërcim.
Nëse BTC nuk mund të mbajë mbi 90 mijë dollarë në afat të shkurtër, një tërheqje në 88 mijë dollarë është e mundshme. Rënia nën atë nivel mund të shkaktojë korrigjime më të thella, duke e shtyrë potencialisht çmimin e Bitcoin drejt 80 mijë dollarëve – një zonë mbështetjeje historikisht e rëndësishme ku blerësit afatgjatë shpesh ndërhyjnë.
Bazuar në nivelet aktuale, parashikimi afatshkurtër i çmimit të BTC sugjeron që Bitcoin mund të mbetet i kufizuar në diapazonin midis 88 mijë dollarëve dhe 92 mijë dollarëve. Tregu duket se po konsolidohet dhe BTC mund të vazhdojë rimëkëmbjen e tij për sa kohë që nuk shfaqen tronditje të papritura makroekonomike ose pengesa të mëdha në treg.
Megjithatë, kriptovalutat mbeten shumë të paqëndrueshme, kështu që tërheqjet më të thella drejt diapazonit 80 mijë dollarë janë ende të mundshme.
Në përgjithësi, Bitcoin duket se po stabilizohet, por tregu është në një udhëkryq delikat ku bashkëjetojnë rreziqet potenciale në rritje dhe ato në rënie.