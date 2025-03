Për hirë të Atij që agjëron dhuro sadaka – lëmoshë! – Mesazhe Ramazani

Ramazani është muaji i mëshirës, adhurimit dhe bamirësisë.

Në këtë periudhë kohore të dalluar, sadakaja (lëmosha) merr një vlerë të veçantë, duke u bërë një nga veprat më të mira që një besimtar mund të kryejë.

Sadakaja është një nga veprat më të pëlqyera nga Zoti, veçanërisht gjatë Ramazanit, kur shpërblimi për çdo vepër të mirë shumëfishohet.

Muhamedi alejhi salatu ve selam ka thënë:

“Allahu i Lartësuar ka thënë: O biri i Ademit, jep ashtu që të të jepet”

(Transmeton Buhariu 8/265 dhe Muslimi nr 993).

Po ashtu Muhamedi alejhi salatu ve selam ka thënë: ” “Çdo kujt Allahu do i flasë Ditën e gjykimit, duke mos pasur mes tyre përkthyes. Atë ditë njeriu shikon nga e djathta por sheh vetëm veprat e tij që ka vepruar, shikon nga e majta e tij dhe sheh vetëm veprat e tij që ka vepruar. Shikon përpara dhe sheh zjarrin përballë, ndaj ruajuni zjarrit qoftë dhe me gjysmë hurme(duke e dhënë sadaka)”.

(Transmeton Buhariu 3/225 dhe Muslimi nr 1016).

Në Ramazan, kur myslimanët agjërojnë dhe përjetojnë urinë dhe etjen, ata e kuptojnë më mirë vështirësinë e të varfërve.

Kjo i nxitë ata të japin sadaka me sinqeritet, duke e bërë atë një akt të pastrimit të shpirtit dhe forcimit të devotshmërisë.

Ndikimi shoqëror i sadakasë

Dhënia e sadakasë ndihmon në forcimin e lidhjeve midis njerëzve dhe krijon një ndjenjë solidariteti në shoqëri. Ajo ndihmon të varfërit, jetimët, të sëmurët dhe ata që janë në vështirësi ekonomike, duke u dhënë atyre një mundësi për një jetë më të mirë.

Gjithashtu, sadakaja kontribuon në zvogëlimin e pabarazisë sociale dhe në krijimin e një shoqërie më të drejtë dhe më humane. Nëse secili jep nga pak, askush nuk do të mbetet në skaj të varfërisë.

Shpërblimi i madh për ata që japin

Në Kur’an, Allahu premton shpërblim të shumtë për ata që japin sadaka:

“Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblimin e tyre tek Zoti i tyre, dhe nuk do të kenë frikë as nuk do të trishtohen.” (El-Bekare, 274).

Kjo tregon se sadakaja nuk është thjesht një ndihmë materiale, por një investim në jetën e përtejme, ku shpërblimi do të jetë i shumëfishtë.

Përfundim

Sadakaja në Ramazan është një nga veprat më të mira që mund të kryejë një besimtar. Ajo është një mënyrë për të ndihmuar ata që kanë nevojë, për të pastruar shpirtin dhe për të fituar shpërblime të mëdha nga Allahu. Përmes dhënies së sadakasë, ne bëhemi më të ndërgjegjshëm për nevojat e të tjerëve dhe kontribuojmë në ndërtimin e një shoqërie më të dhembshur dhe më të drejtë.

Prandaj, le të mos e humbasim këtë mundësi në Ramazan dhe të japim nga ajo që kemi për hirë të Allahut !

Hoxhë Sadik Avdiu