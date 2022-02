Përditësimi parë i madh i Windows 11-ës sjell aplikacionet Android

Përditësimi do të sjellë më shumë sesa mbështetjen për aplikacionet Android.

U deshën disa muaj pas debutimit që Microsoft ti bënte më në fund të disponueshme aplikacionet Android për përdoruesit e Windows 11.

Siç kishte premtuar në Janar, kompania do të dërgojë përditësimin e parë madhor të Windows 11 me një version të Amazon Appstore për përdoruesit Amerikanë.

Fillimisht do të jenë të disponueshme 1 mijë aplikacione Android përfshi tituj si Lords Mobile. Megjithatë kjo listë aplikacionesh as që krahasohet me atë çfarë ofron Google Play Store.

Rregullime për përdoruesit e Teams, shfaqja e orës dhe datës në monitorin e dytë, rimodelimi i Media Player me në fokus libraritë muzikore dhe Notepad me një dark mode. /PCWorld Albanian