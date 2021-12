Përfitimet e shumta shëndetësore nga ngrënia e mjedrave

Mjedrat janë një nga frutat më të mira për tu blerë në dyqan ushqimor.

Jo vetëm që janë të shijshme në ‘smoothie’ ose një tas me drithëra, por ato kanë disa përfitime shëndetësore mjaft të mahnitshme – si ndihma për të kontrolluar sheqerin në gjak, lehtësuar tretjen dhe parandaluar sëmundjet kronike!

Këto manaferra të kuqe janë të njohura për një shije të ëmbël dhe pak të thartë, duke i bërë ato një trajtim popullor të shëndetshëm. Një gotë mjedër paketon vetëm 64 kalori, 14.7 gram karbohidrate dhe 8 gram fibra. Kjo është e dobishme për kontrollin e sheqerit në gjak sepse lëshimi i ngadalshëm i karbohidrateve dhe fibrave do të shmangë rritjen e glukozës.

Në fakt, studimet tregojnë se të shijosh një filxhan mjedër ndihmon në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të insulinës gjatë ditës. Ato janë qartë fituese nëse kërkoni një meze të lehtë miqësore për diabetikët!

Mjedrat gjithashtu mund të japin një nxitje të madhe në tretjen tuaj, falë komponimeve organike të quajtura polifenole. Hulumtimi i botuar në BioFactors zbuloi se këto polifenole ndihmojnë në prishjen e proteinave dhe niseshtesë në stomak. Në thelb, ngrënia e një filxhani ose dy me mjedra mund të zvogëlojë problemet e tretjes, veçanërisht pas një vakti të madh.

Sasia e lartë e polifenoleve në mjedër gjithashtu ndihmon në parandalimin e sëmundjeve kronike. Një studim i botuar në Advances in Nutrition tregoi se me kalimin e kohës efektet anti-inflamatore të kompleksit mund të zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës, diabetit, obezitetit dhe Alzheimerit. Plus, mjedrat që luftojnë inflamacionin plot polifenole mund të ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve kronike dhe artritit .

Nëse keni nevojë për një arsye shtesë për të shtuar mjedrat në dietën tuaj, atëherë lëkura me pamje rinore është një prej tyre! Ato janë të mbushura me vitaminë C, e cila përmirëson prodhimin e kolagjenit në lëkurë dhe ndihmon në zbutjen e rrudhave.