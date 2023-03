Pesë mënyra për të kuruar dhimbjen e kokës pa përdorur qetësues

Nëse jeni zgjuar me një dhimbje koke të fortë këtë mëngjes, sigurisht që nuk jeni vetëm. Një studim i vitit 2022 zbuloi se rreth një në gjashtë njerëz në mbarë botën do të përjetojnë një formë dhimbjeje koke çdo ditë.

Autorët norvegjezë zbuluan se shumica do të vuajnë nga një migrenë ose dhimbje koke tensioni.

Shumë persona mund ta trajtojnë me qetësues të zakonshëm, si paracetamoli, ibuprofeni ose aspirina,ndërsa disa të tjerë shpesh mund ta trajtojnë në mënyra të tjera. Anisha Joshi, një osteopate që zotëron disa klinika në Mbretërinë e Bashkuar, ofron këshillat e saj befasuese që ndan me klientët që luftojnë me dhimbje koke.

1. Masazhoni qafën

Relaksimi dhe lirimi i muskujve të qafës dhe shpinës mund të ndihmojë në lehtësimin e tensionit që mund të jetë shkaku i dhimbjeve të kokës, shpjegon eksperti. Disa studime sugjerojnë se dhimbjet e kokës nga tensioni ndodhin kur muskujt e qafës dhe kokës tensionohen ose tkurren shumë. Ajo thotë:

Përpiquni të përdorni gishtat për të masazhuar bazën e kafkës për rreth 30 sekonda.

2. Forconi muskujt e qafës

Shpenzimi i disa momenteve çdo ditë për forcimin e muskujve të qafës mund të ndihmojë në parandalimin e dhimbjeve të kokës në të ardhmen, sugjeron Anisha. Mjekja shton:

Vënia e dorës në anën e kokës dhe shtyrja në çdo drejtim për rreth 10 sekonda gjithashtu mund të ndihmojë.

3. Pini më shumë ujë

Gjithmonë na thuhet të pimë më shumë ujë. Por sa duhet vërtet të pimë për të qëndruar të hidratuar? Sipas osteopates, duhet të synojmë për të paktën 1.5 litra në ditë – ose tetë gota. Anisha shpjegon:

Kjo do t’ju mbajë të këndshëm dhe të hidratuar, që do të thotë që truri juaj dhe indet e tjera nuk tkurren, duke u larguar nga kafka dhe për këtë arsye duke ushtruar presion mbi nervat dhe duke ju shkaktuar dhimbje.

4. Flini mjaftueshëm gjumë

Studime të panumërta kanë mbrojtur përfitimet e shumta shëndetësore të disa mbylljes shtesë të syve. Pra, nuk është për t’u habitur që një gjumë i mirë i natës mund t’ju ndalojë gjithashtu të keni dhimbje koke të rënda. Për të rriturit nga 18 deri në 80 vjeç, NHS rekomandon që një gjumë i shëndetshëm mund të variojë nga gjashtë deri në 11 orë. Anisha sugjeron që njerëzit të kenë nga shtatë deri në nëntë orë çdo natë.

5. Kontrolloni dhëmbët tuaj

Shpesh, dhimbjet e kokës në mëngjes janë rezultat i drejtpërdrejtë i dhimbjes së nofullës, e cila mund të vijë nga shtrëngimi i gojës gjatë natës. Anisha thotë:

Nëse dhëmbët tuaj nuk rreshtohen siç duhet, kjo mund të bëjë që muskujt e nofullës të punojnë më shumë, duke çuar përfundimisht në tendosje dhe kjo mund të jetë shkaku i dhimbjeve të kokës.

Provoni të vizitoni dentistin tuaj i cili mund t’ju ndihmojë me shtrirjen e nofullës tuaj ose ofroni një mbrojtës goje për të mbajtur natën që mund të ndihmojë në uljen e tensionit, shton ajo.