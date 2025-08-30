Pickimet nga bletët në verë: Shkaqet, simptomat dhe mënyrat e trajtimit

Stina e verës është periudha kur aktiviteti i bletëve shtohet ndjeshëm për shkak të kushteve të favorshme të motit dhe pranisë së luleve. Kjo rrit edhe mundësinë e kontaktit të njerëzve me këto insekte, veçanërisht gjatë kohës së lirë në natyrë, punëve në kopsht apo aktiviteteve bujqësore. Pickimi nga bleta zakonisht nuk është i rrezikshëm për shumicën e njerëzve, por në disa raste mund të shkaktojë reaksione alergjike të rënda.
Pse pickojnë bletët?
Bletët pickojnë zakonisht si një akt mbrojtës, kur ndihen të kërcënuara ose kur u afrohemi foleve të tyre. Ndryshe nga grerëzat, bleta pickon vetëm një herë dhe më pas vdes, sepse gjilpëra e saj mbetet në lëkurë dhe shkakton dëmtim të vetë insektit.
Simptomat e pickimit nga bleta
Pas pickimit, simptomat më të zakonshme janë:
Dhimbje dhe djegie në vendin e pickimit
Ënjtje dhe skuqje e lëkurës
Kruarje ose ndjesi pickimi në zonën përreth
Në disa raste, mund të shfaqet fryrje më e madhe në zonat e buta, si fytyra apo qafa
Reaksionet alergjike (më të rralla, por serioze) përfshijnë:
Vështirësi në frymëmarrje
Fryrje e buzëve, gjuhës apo fytit
Marramendje, rënie e tensionit
Humbje ndjenje (anafilaksia)
Nëse ndonjë nga këto simptoma shfaqet, kërkohet ndihmë urgjente mjekësore.
Çfarë të bëjmë pas një pickimi?
Hiqni thumbin sa më shpejt, përdorni një kartë plastike për ta nxjerrë, jo pincë, pasi mund të shtrydhni më shumë helm.
Lajeni zonën me ujë të ftohtë dhe sapun.
Aplikoni akull për të reduktuar fryrjen dhe dhimbjen.
Përdorni krem antihistaminik ose një pomadë për të lehtësuar kruarjen dhe skuqjen.
Nëse është e nevojshme, përdorni një antihistaminik oral (si loratadin ose cetirizinë), por vetëm me udhëzim nga mjeku.
Si të parandaloni pickimet nga bletët në verë?
Vishuni me rroba me ngjyra të zbehta dhe të mbuluara kur jeni në natyrë.
Shmangni përdorimin e parfumeve ose kremrave aromatikë.
Mos u përqendroni pranë foleve të bletëve dhe mos i shqetësoni ato.
Mbani ushqimin dhe pijet të mbuluara gjatë piknikëve.
Nëse një bletë sillet rreth jush, qëndroni të qetë – lëvizjet e shpejta mund t’i provokojnë.
Pickimet nga bletët janë pjesë e natyrës, veçanërisht në verë. Megjithëse zakonisht janë të padëmshme, është e rëndësishme të dimë si të veprojmë dhe si të mbrohemi. Kujdesi ndaj shenjave të një reaksioni alergjik dhe marrja e masave parandaluese mund të bëjnë dallimin midis një situate të thjeshtë dhe një rreziku të mundshëm për jetën.