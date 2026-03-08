Presidenti i Iranit: Do të përgjigjemi nëse sulmohet territori ynë

Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, deklaroi se vendi i tij do t’i përgjigjet çdo sulmi ndaj territorit iranian, por theksoi se Teherani dëshiron marrëdhënie të mira me vendet fqinje.
Gjatë një vizite në disa qendra shëndetësore, ai tha se disa kundërshtarë kanë keqinterpretuar deklaratat e tij të mëparshme dhe po përpiqen të krijojnë përçarje mes Iranit dhe vendeve të rajonit. Sipas tij, Irani i konsideron vendet fqinje si “vëllezër” dhe synon të ruajë marrëdhënie të mira me ta.
Megjithatë, Pezeshkian paralajmëroi se nëse ndonjë vend përdoret si bazë për sulme kundër Iranit, Teherani do të detyrohet të reagojë. Ai shtoi se një përgjigje e tillë nuk do të thotë se Irani ka konflikt me popullin e atij vendi, por është një reagim i detyruar ndaj agresionit.
Presidenti iranian gjithashtu kritikoi SHBA-në dhe Izraelin, duke i akuzuar për vrasjen e civilëve dhe fëmijëve në Gaza Strip. Ai theksoi se Irani do të qëndrojë i vendosur për të mbrojtur territorin e tij dhe u bëri thirrje vendeve të rajonit të mos bien pre e përçarjeve. /mesazhi