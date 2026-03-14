Protestë në Jarinjë, apelohet për shmangie të qarkullimit

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se sot, më 14 mars 2026, është paralajmëruar mbajtja e një proteste në pikën kufitare Jarinjë, në territorin e Serbia, e cila do të shkaktojë bllokim të rrugës për dy orë.

Protesta do të zhvillohet nga ora 16:00 deri në orën 18:00.

Në lidhje me këtë, QKMK apelon te qytetarët dhe shoferët që të shmangin qarkullimin në këtë pikë kufitare dhe të përdorin PKK të tjera për kalimin e kufirit.
Për informata të mëtejshme, QKMK ka bërë të ditur se qytetarët mund të kontaktojnë në numrat:

+383(0)45 198 000

+383(0)45 198 606

Numri pa pagesë: 0800 500 95

Autoritetet paralajmërojnë se zbatimi i këshillave do të ndihmojë në shmangien e bllokimeve dhe vonesave gjatë qarkullimit kufitar. /

