Protestuesit në Madrid formojnë zinxhir njerëzor për të kundërshtuar luftën në Lindjen e Mesme

Një grup qytetarësh u mblodhën të enjten në kryeqytetin spanjoll Madrid për të formuar një zinxhir njerëzor në shenjë proteste kundër sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe përgjigjes së tij hakmarrëse, transmeton Anadolu.
Protesta u organizua nga grupi i shoqërisë civile Asambleja Kundër Armatimit dhe Militarizimit, me pjesëmarrës që bënë thirrje për t’i dhënë fund militarizimit dhe luftës. Protestuesit mbajtën pankarta dhe brohoritën slogane të tilla si “Jo armatimit, jo luftës, jo NATO-s”.
Midis pjesëmarrësve ishte edhe kryetarja e Podemos, Ione Belarra.
Ndërkohë, një manifest i nënshkruar nga 143 organizata të shoqërisë civile dhe gati 200 figura nga sektori i artit dhe kulturës ka bërë thirrje për protesta mbarëkombëtare në të gjithë Spanjën më 14 mars në shenjë proteste kundër sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
I titulluar “Ne duhet ta ndalojmë luftën në Lindjen e Mesme”, ai ka marrë mbështetje nga anëtarët e koalicionit qeverisës të Spanjës, përfshirë Partinë Socialiste të Punëtorëve Spanjoll (PSOE) dhe aleancën Sumar.
Nënshkruesit u bënë thirrje të gjithë demokratëve të dënojnë agresionin, të mbrojnë të drejtën ndërkombëtare dhe të punojnë për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme, duke shtuar se një paqe e tillë duhet të përfshijë edhe fundin e asaj që ata e përshkruan si gjenocid në Gaza.