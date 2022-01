Pse krahët tuaj mpihen kur flini dhe si ta ndaloni këtë

Shumica prej nesh ka provuar të zgjohet në mes të natës dhe kupton se krahu ose dora është mpirë.

Ndonjëherë, ne gjithashtu ndiejmë sikur diçka na thumbon, si “gjilpërat” e vogla. Termi mjekësor për këtë është “parestezia”, por pse ndodh kjo, dhe a është diçka për të cilën duhet të shqetësohemi?

Instituti Kombëtar i çrregullime neurologjike dhe goditja thotë se parestezia mund të ndodhë në pjesë të ndryshme të trupit. Ndodh pa paralajmërim dhe normalisht shkaktohet nga presioni i qëndrueshëm mbi nervat.

Parestezia në përgjithësi është e padëmshme kur është e shpejtë, por mund të jetë një simptomë e një sëmundjeje të rëndësishme kur përjetohet shpesh.

Shkaqet që mund ta shkaktojnë parestezinë:

Pozicioni i gjumit

Fjetja përmbys me duart poshtë trupit, ose me kurriz me duar mbi kokë, janë pozicione të dobëta të gjumit që mund të shkaktojnë presion të zgjatur mbi nervat tona. Këto rezultojnë në një përçarje në rrjedhën e gjakut, dhe sistemi ynë nervor reagon me një ndjesi sikur po shpohemi me gjilpëra.

Dhimbje që shkaktohet nga nervi “ulnar”

Nervi “ulnar” shtrihet nga shpatulla deri tek bërryli, dhe është përgjegjës për ndjeshmërinë e duarve. Dhimbja e kyçit të dorës dhe mpirja janë simptoma të mundshme të një nervi “ulnar” të shtypur ose të kompresuar. Dhimbja zakonisht zhduket vetë, por në qoftë se ajo zgjat për më shumë se 2 ditë, është koha për të vizituar një mjek.

Mungesa e vitaminës B12

Vitamina B12, e cila gjendet tek mishi, peshku dhe tek produktet e qumështit, mban nervat tona dhe qelizat e gjakut të shëndetshme. Mungesa e vitaminës B12 në trup mund të shkaktojë probleme nervore, të cilat mund të shfaqen përmes një ndjesie të zvogëluar ose ndjesi shpimi

Stresi dhe ankthi

Kur jemi të shqetësuar ose të stresuar, trupi ynë aktivizon “reagimin e fluturimit”, ku hormonet e stresit lirohen në pika të synuara, në mënyrë që të përmirësojmë aftësinë tonë për t’u marrë me kërcënimin e perceptuar. Ky reagim fiziologjik përfshin ridrejtimin e rrjedhës së gjakut në pjesë të tjera të trupit që janë më jetike për mbijetesën tonë. Qarkullimi i zvogëluar në zona të caktuara shkakton ndjesinë e gjilpërave.

Stresi gjithashtu mund të shkaktojë tension në muskujt tanë, gjë që mund të rezultojë në dhimbje.

Kushtet themelore mjekësore

Paretezia kronike mund të jetë gjithashtu një simptomë e një gjendjeje mjekësore që po ndikon në sistemin nervor të trupit. Nëse mpirja shoqërohet me dobësi të muskujve ose simptoma të tjera, është më mirë të vizitoni menjëherë mjekun ose ofruesin e kujdesit shëndetësor.

Si të shmangni ose minimizoni parestezinë:

Ngrijini krahët lart.

Ndjesia e krahut zakonisht kthehet sapo hiqet presioni, por tundja e dorës mund të ndihmojë në rritjen e rrjedhjes së gjakut.

Ju gjithashtu mund të shtrini krahët lart, të tundni kokën anash dhe të lëvizni supet lart e poshtë për të çliruar tensionin në qafë.

Përmirësoni pozicionin tuaj të gjumit.

Poziciononi krahët dhe duart siç duhet dhe shmangni palosjen e tyre nën trup. Mundohuni të mbani kyçet e duarve drejt për të siguruar rrjedhje të qetë të gjakut. Flini me krahët anash, në vend që të ngriheni me to mbi kokë, për të parandaluar ndërprerjen e qarkullimit të gjakut drejt duarve.

Shmangni pozicionin e fetusit, pasi krahët dhe bërrylat e përkulur mund të ushtrojnë presion mbi nervat.

Përdorni një lidhëse dore ose peshqir gjatë gjumit.

Kjo do t’ju ndihmojë që të mos përkulen duart, në mënyrë që të mos pengohet qarkullimi i gjakut.

Ndiqni një mënyrë jetese të shëndetshme.

Ushtrimet e rregullta përmirësojnë shëndetin tonë të përgjithshëm kardiovaskular dhe ndihmojnë në qarkullimin e gjakut. Zakonet e mira të ngrënies gjithashtu mund të na ndihmojnë të shmangim mangësitë e vitaminave dhe të minimizojmë dhimbjen e nervave.

Kërkoni trajtim për problemet mjekësore.

Për simptoma të rënda ose kronike, këshillohuni me mjekun tuaj për të konfirmuar nëse mpirja ose ndjesia sikur po shpoheni me gjilpëra është shkaktuar nga një gjendje ekzistuese mjekësore dhe për të diskutuar trajtimin ose mjekimin e duhur.

Kini kujdes për shenjat paralajmëruese që kërkojnë vëmendje të menjëhershme.

Mpirja e papritur mund të jetë gjithashtu një shenjë e një goditjeje në tru, kështu që nëse parestezia shoqërohet me marrje mendsh, paralizë, vështirësi në të folur, humbje të ekuilibrit dhe një dhimbje koke të fortë, kërkoni ndihmë urgjente.