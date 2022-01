Pse macja nuhat fytyrën tuaj?

Pronarët e maceve mësojnë shumë shpejt se macet vijnë me çuditë e tyre të veçanta.

Por ju nuk mund ta kuptoni se disa nga sjelljet e tyre të çuditshme janë në të vërtetë shumë të zakonshme me macet e tjera, gjithashtu.

Për shembull, a jeni përkëdhelur ndonjëherë me macen tuaj dhe e keni zënë veten duke menduar, “Pse macja ime nuhat fytyrën time?”.

Rezulton se ka disa arsye që ato papritmas të interesohen kaq shumë për erën e fytyrës tuaj – dhe ata janë mjaft të adhurueshme. Ata që zotërojnë më shumë se një mace tashmë mund të vërejnë se ato shpesh përshëndesin njëra-tjetrën me një nuhatje të shpejtë të fytyrave të njëra-tjetrës. Në thelb është mënyra e tyre për të thënë, “Oh po, kjo je ti! Përshëndetje!”.

Animal Path shpjegon se kjo është për shkak se macet kanë një nuhatje të mahnitshme e cila u lejon atyre të identifikojnë menjëherë aromat që u besojnë dhe të ndjehen të sigurta përreth.

Nëse e gjeni shpesh kotelen tuaj që rrudhet afër fytyrës tuaj dhe ju jep një nuhatje të shpejtë, ata thjesht po i kujtojnë vetes që ju jeni me të vërtetë pjesë e zonës së tyre të rehatisë. Është e ngjashme me ata që godasin kokën me kokën tuaj. Të dyja janë shenja të ëmbla dashurie!