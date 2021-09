Qatar Charity shpërndan 1000 çanta me material shkollorë

Qatar Charity në kuadër të aktiviteteve të shumta tani para fillimit të vitit shkollorë realizoi projektin e shpërndarjes së çantave, ku bëri shpërndarjen e 1000 çantave me material shkollorë për nxënësit e familjeve në nevojë, 500 prej tyre në komunën e Podujevës dhe 500 në komunën e Lipjanit, realizimi i këtij projekti ishte në kordinim të plotë me komunat lartpërmendura.

Çdo çantë është pajisur me këtë material shkollorë:

15 fletore, 3 kimika 5 lapsa grafike, një fllamaster, një trekëndësh, 3 gomë shkollore, një mprehëse, një bllok për vizatim, një ngjitës për letër, ngjyra druri, ngjyra të ujit, temper. /QatarCharity-Kosova