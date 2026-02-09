Raportuesi i OKB-së kundërshton presidentin izraelit: Beersheba ishte qytet osman palestinez në vitin 1917

Raportuesi special i OKB-së, Ben Saul, të hënën kundërshtoi pretendimin e presidentit Izraelit, Isaac Herzog, se Beersheba ishte e lidhur me Izraelin në vitin 1917, duke thënë se qyteti ishte pjesë e Perandorisë Osmane në atë kohë dhe më vonë iu dha shtetit palestinez sipas planit të OKB-së, transmeton Anadolu.
“Historia që lidh kombet tona, Australinë dhe Izraelin, është një histori e ANZAC-ëve që çliruan Beershebën, e ofrimit të strehimit për të mbijetuarit e Shoah-ut”, tha Herzog në Sydney në fillim të një vizite pesë-ditore në Australi, e cila ka tërhequr mijëra protestues që kërkojnë llogaridhënie për gjenocidin në Gaza.
ANZAC i referohet Korpusit të Ushtrisë Australiane dhe Zelandës së Re, i cili luftoi nën Perandorinë Britanike në Luftën e Parë Botërore kundër Fuqive Qendrore, veçanërisht Perandorisë Osmane në Lindjen e Mesme.
“Sot, Presidenti Izraelit falsifikoi historinë”, tha Saul, raportuesi special i OKB-së për të drejtat e njeriut dhe kundër-terrorizmin, në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Në vitin 1917, Beersheba ishte një qytet arab në Perandorinë Osmane. Më vonë, plani i ndarjes së OKB-së për Palestinën Britanike ia dha atë shtetit palestinez. Izraeli e mori gjithsesi, pastaj shpopulloi palestinezët”, tha ai.
Herzog po i drejtohej një turme në Qendrën Ndërkombëtare të Konventave në Sydney, duke thënë se lidhjet midis Kanberrës dhe Tel Avivit “janë të lidhura nga kjo histori, nga dekada miqësie të ngushtë, nga ky komunitet i shquar hebre”, sipas të përditshmes Sydney Morning Herald.
Përpara vizitës, Saul tha se ishte e pamatur që Kanberra të ftonte Herzogun, duke pretenduar se udhëheqësi izraelit kishte nxitur gjenocid, dhunë dhe urrejtje kundër palestinezëve.
“Vizita e tij do të ndajë thellësisht, nuk do ta shërojë Australinë pas sulmit terrorist në Bondi dhe do t’i traumatizojë viktimat këtu të mizorive izraelite”, tha ai të enjten e kaluar.
Policia dhe protestuesit u përleshën ndërsa mijëra njerëz dolën në rrugë në të gjithë Australinë të hënën për të protestuar kundër vizitës së Herzogut.
Herzog ndodhet në Australi për një vizitë zyrtare, ndërsa policia, siguria izraelite dhe snajperët ndiqnin çdo lëvizje të presidentit izraelit dhe gruas së tij që kur ai mbërriti në Sydney për t’u takuar me komunitetet hebraike pas sulmit terrorist në Bondi në dhjetor.
Një komision i posaçëm hetimor i Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së për luftën në Rripin e Gazës zbuloi vitin e kaluar se Izraeli po kryente gjenocid dhe tha se komentet e bëra nga Herzog pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 ishin prova të qëllimit gjenocidal.
Udhëtimi i Herzog vjen ndërsa një armëpushim ndaloi një ofensivë izraelite që filloi në tetor 2023. Më shumë se 72.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 171.000 janë plagosur, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së Gazës është shkatërruar.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka vazhduar ta shkelë atë, duke vrarë 576 palestinezë dhe duke plagosur 1.543 të tjerë, tha ministria.