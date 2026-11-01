Real Madridi vazhdon me fitore në La Liga

Skuadra e Real Madridit ka shënuar një tjetër fitore në La Liga, kësaj radhe 0:3 ndaj Racing Santanderit, e vlefshme për javën e 11-të.
Tri golat e këtij takimi u shënuan në pjesën e parë, shkruan Indeksonline
Fillimisht Kylian Mbappe shënoi nga pika e bardhë e penalltisë.
Pastaj Jude Bellingham dhe Yan Diomande ishin realizatorët e fundit në këtë ndeshje.
Me këtë fitore, skuadra e Jose Mourinhos shkon në kuotën e 27 pikëve në pozitën e 3-të, vetëm tri pikë ka më shumë Barcelona në pozitën e parë.