Robotët u grindën në rrjetet sociale

Një studim i fundit nga studiuesit në Universitetin e Amsterdamit në Holandë vendosi chatbot-et e bazuara në inteligjencën artificiale në një rrjet social të thjeshtë.
Studiuesit zbuluan se robotët u organizuan bazuar në përkatësitë e parapërgatitura dhe u grupuan në mënyrë të mbyllur në grupe të ndara.
Studimi, i publikuar në arXiv, përdori 500 chatbot-e AI të bazuara në modelin e madh gjuhësor GPT-4o mini nga OpenAI dhe u dha atyre personazhe specifike.
Më pas, ata u lëshuan në një rrjet social pa reklama, algoritme për zbulimin e përmbajtjes ose postime të rekomanduara.
Chatbot-et duhej të komunikonin me njëri-tjetrin dhe me përmbajtjen në dispozicion në platformë. Gjatë pesë eksperimenteve të ndryshme, secili me 10 mijë veprime të chatbot-eve, robotët zakonisht ndiqnin përdoruesit që ndanin bindjet e tyre politike.
Përdoruesit që postonin përmbajtje më të njëanshme zakonisht merrnin më shumë ndjekës dhe ripostime, raporton portali Bug.
Për të reduktuar polarizimin, studiuesit testuan disa zgjidhje, si feed-i kronologjik, ulja e rëndësisë së përmbajtjeve virale, fshehja e numrit të ndjekësve dhe ripostimeve, fshehja e profileve të përdoruesve dhe përforcimi i qëndrimeve kundërshtuese.
Asnjë ndërhyrje nuk dha rezultat – në simulimin ku biografitë e përdoruesve ishin të fshehura, ndarja u përkeqësua, dhe postimet ekstreme morën edhe më shumë vëmendje.