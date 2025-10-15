​Ronaldo përmbys historinë e futbollit me një tjetër rekord botëror

Cristiano Ronaldo ka vendosur një tjetër rekord historik.
Ylli portugez shënoi dy gola në pjesën e parë të ndeshjes kundër Hungarisë, duke përmbysur rezultatin pas avantazhit fillestar të Szalai dhe duke i dhënë Portugalisë epërsinë 2-1.
Falë këtyre dy realizimeve, kapiteni i Portugalisë arrin në 41 gola në kualifikimet e Kupës së Botës, duke kaluar sulmuesin guatemalas Carlos Ruiz, i cili kishte 39.
Në podium qëndron edhe Lionel Messi, me 36 gola, që mban vendin e tretë në renditjen historike.
Nga futbollistët evropianë, përveç Ronaldos, në listën e 25 më të mirëve renditen: Robert Lewandowski (33 gola), Edin Džeko (29), Andriy Shevchenko (26), Harry Kane (23) dhe Memphis Depay (22).