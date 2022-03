Rrëfimet e gjyshës

Nje shoqe e gjyshes time (rahmet paçin te dyjat ne amshim), i paska thene, ne nje rast gjyshes time, ndersa gjyshja me ka rrefyer mua:

“Naile!

I kemi marre ne qafe vajzat qe i kem shkollu!”

Kjo i thote: “Pse bre Shaze? A nuk vepruam mire qe i shkolluam e te mos mbesin sikur na dyja, me pune te arave e te perkujdeses per gjane (kafshet) e me pune te shtepise, e tana keto…”

Ndersa, Shaza ia kthen: “Heee more Naile! Mendon ti se do pshtojne vajzat tona nga keto pune?! Cfare te thash une?! I kemi marre ne qafe se keto, edhe do te shkojne te punojne ne zyre tere diten e lume, e kur te kthehen, do t’i vazhdojne punet me te cilat ne merremi qe nga mengjesi”.

“Pra, dyfish obligime per to….e mozamakeq, qe i morem ne qafe!”

E shpesh me kujtohet ky rrefim!

Se, pasha Zotin, nuk e kane pase edhe aq keq…

Nga Nora Huseinovic Veliu