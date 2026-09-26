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Rritet në 74,016 numri i të vrarëve në Gaza

Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 74,016, ndërsa 175,068 persona janë plagosur, njoftuan burime mjekësore, sipas agjencisë palestineze WAFA.

Gjatë 48 orëve të fundit, spitalet në Rripin e Gazës kanë pranuar shtatë trupa të pajetë dhe 38 të plagosur.

Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, numri i të vrarëve ka arritur në 1,415, ndërsa të plagosurve në 4,953. Ndërkohë, ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë 834 trupa nga rrënojat.

Sipas burimeve mjekësore, ende ka viktima nën rrënoja dhe në rrugë, ndërsa ekipet e ambulancës dhe shpëtimit nuk kanë mundur të arrijnë tek ata. /mesazhi

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