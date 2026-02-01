Rritet numri i amerikanëve që heqin dorë nga TikTok-u

Pas krijimit të një sipërmarrjeje të përbashkët të dedikuar Shteteve të Bashkuara, TikTok po përjeton kohë të vështira.
Rrjeti social po përjeton probleme operacionale për shkak, sipas një deklarate nga vetë kompania, të problemeve kritike me infrastrukturën IT në të cilën mbështetet.
Për më tepër, analistët e ”Sensor Tower” raportuan një shkallë prej 150% të çinstalimeve të aplikacioneve nga përdoruesit amerikanë.
Kjo, sipas studiuesve të CNBC-së, është pasojë si e vështirësive teknike në përdorimin e rrjetit social ashtu edhe e krijimit të entitetit amerikan të udhëhequr nga Adam Presser, ish-drejtori operativ i TikTok.
Analiza nga një kompani tjetër, App Figures, tregon se, gjatë së njëjtës periudhë, shkarkimet e një konkurrenti të pavarur të TikTok, UpScrolled, janë rritur, duke u ngjitur në listat në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe Australi.
Duke kaluar nga disa qindra në mbi 41 000 shkarkime vetëm në pak ditë, aplikacioni i krijuar nga zhvilluesi australian, Issam Hijazi kujton versionet e hershme të Instagram.
Kjo nuk është hera e parë që ngjarjet rreth TikTok kanë nxjerrë në pah platforma të reja.
Në fillim të vitit 2025, aplikacioni kinez RedNote u bë popullor në Shtetet e Bashkuara, pas mundësisë së një bllokimi të TikTok nga Uashingtoni.