Rubio: Armëpushimi në Sudan, përparësi e menjëhershme e SHBA-së

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se përparësia e menjëhershme e Washingtonit në Sudan është ndalimi i luftimeve, ndërsa vendi po përballet me një krizë humanitare gjithnjë e më të thellë, raporton Anadolu.
“Qëllimi ynë i menjëhershëm është një ndërprerje e luftimeve, një armëpushim humanitar drejt vitit të ri dhe që u lejon organizatave humanitare të dërgojnë ndihmë për njerëzit që janë në gjendje shumë të rëndë”, u tha Rubio gazetarëve në Departamentin e Shtetit gjatë konferencës së tij të fundvitit për shtyp.
Rubio tha se situata në terren mbetet kritike, duke theksuar se shpërndarja e ndihmave aktualisht “nuk është e mundur”.
“Po dëgjojmë dhe vazhdojmë të shohim raportime se autokolona humanitare po goditen realisht gjatë rrugës së tyre”, tha ai.
Duke e përshkruar konfliktin si thellësisht shqetësues, Rubio vuri në dukje rolin e aktorëve të jashtëm në nxitjen e përplasjes mes Forcave të Armatosura Sudaneze (SAF) dhe Forcave paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF).
Ai tha se SHBA-ja ka qenë në kontakt me vendet e rajonit për të nxitur një armëpushim humanitar, duke luajtur “një rol bashkërendues për t’i sjellë palët në tryezë”, por pranoi se ka pasur pengesa të përsëritura.
“Një nga sfidat dhe zhgënjimet në Sudan ka qenë se njëra palë ose tjetra angazhohet për gjëra të caktuara, dhe më pas nuk i përmbush ato angazhime”, tha ai.
RSF-ja është në luftë me ushtrinë sudaneze që nga prilli i vitit 2023, pas kolapsit të tranzicionit drejt sundimit civil. Më 26 tetor, forcat e RSF-së pushtuan El Fasherin, kryeqytetin e Darfurit të Veriut, pas një rrethimi 500-ditor, duke shkaktuar zhvendosje masive dhe duke lënë civilët të bllokuar me shumë pak qasje në ushqim.