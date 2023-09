Rumanisë i lëndohet një mbrojtës para ndeshjes me Kosovën

Rumania mbetet pa mbrojtësin Manea në prag të duelit me Kosovën.

Në prag të ndeshjes me Kosovën, gjërat janë vështirësuar për selektorin e Rumanisë, Edi Iordanescun për shkak se do të jetë pa mbrojtësin e krahut të djathtë, Cristi Manea. Mediumet rumunu kanë raportuar të martën se Manea nuk do të jetë në gjendje të paraqitet kundër Kosovës për shkak të lëndimit të gjurit në ndeshjen e fundit.

Manea ishte i pazëvendësueshëm te Rumania dhe luajti gjatë tërë ndeshjes në barazimin 1:1 kundër Izraelit.

Pas ndeshjes me Izraelin, thuhet se Manea ka tentuar të stërvitet por nuk ia ka dalë mbanë të rikuperohet në kohë për shkak të dhimbjeve të mëdha të gjurit.

Ai ka luajtur edhe në duelet ndaj Bjellorusisë, Kosovës e Zvicrës në këtë cikël eliminator. Futbollistin e Clujit, raportohet se pritat ta zëvendësoj Andrei Ratiu, i cili është rezervist te Rayo Vallecano dhe nuk ka pasur minutazhë këtë edicion. Dueli mes Rumanisë dhe Kosovës, zhvillohet sot prej orës 20:45 në Bukuresht dhe i takon Grupit I kualifikues për “Euro 2024”.