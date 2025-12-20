Rusia do të ndërpresë marrëveshjet ushtarake postsovjetike me vende evropiane

Qeveria ruse autorizoi zyrtarisht sot Ministrinë e Mbrojtjes që të ndërpresë një sërë marrëveshjesh dypalëshe për bashkëpunim ushtarak, të nënshkruara me disa vende evropiane ndërmjet viteve 1992 dhe 2002, transmeton Anadolu.
Lista e ndërprerjeve përfshin marrëveshje me Gjermaninë, Poloninë dhe Norvegjinë, si dhe pakte të ngjashme me Bullgarinë, Rumaninë, Danimarkën, Mbretërinë e Bashkuar, Holandën, Kroacinë, Belgjikën dhe Republikën Çeke.
Urdhri u publikua në portalin zyrtar ligjor të qeverisë, duke formalizuar përfundimin e kornizave ushtarako-diplomatike të periudhës pas Luftës së Ftohtë, në mes të tensioneve aktuale gjeopolitike.