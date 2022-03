Rusia ka ndërmarrë sulme edhe më të ashpra në kryeqytetin e Ukrainës, Kievin.

Kanalet televizive ukrainase ndaluan transmetimin disa minuta më parë, pas sulmit me raketë në kullën televizive në Kiev. /koha

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.

Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022