Sa gjumë na nevojitet për rregullimin e sheqerit në gjak?

Gjumi i mjaftueshëm është një shqetësim i vazhdueshëm për shumë njerëz, por hulumtimet e reja mund ta lehtësojnë këtë presion, të paktën deri në një farë mase. Shkencëtarët kanë zbuluar se nuk keni nevojë të flini tetë orë për të ulur rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Hulumtimi sugjeron që të flini rreth shtatë orë e 20 minuta është i lidhur me një kontroll më të mirë të sheqerit në gjak.
Diabeti i tipit 2 është forma më e zakonshme e diabetit. Është një gjendje në të cilën trupi nuk e përdor insulinën siç duhet, gjë që mund të shkaktojë që nivelet e sheqerit në gjak të mbeten të larta. Sipas një studimi të botuar në revistën BMJ Open Diabetes Research & Care, sasia optimale e gjumit për kontrollin e sheqerit në gjak është rreth shtatë orë e 19 minuta.
Si u krye studimi
Studimi analizoi të dhënat nga 23,475 të rritur. Ai gjurmoi modelet e gjumit dhe një shënues të rezistencës ndaj insulinës, i cili u mat nga perimetri i belit, nivelet e glukozës në gjak në gjendje agjërimi dhe presioni i gjakut. Rezultatet treguan se si gjumi më i shkurtër ashtu edhe më i gjatë se optimali i vendosur ishin të lidhur me një kontroll më të dobët të glukozës.
Gjumi i dobët ndikon gjithashtu në oreks
Ekspertët paralajmërojnë se gjumi mund të ketë një ndikim të fuqishëm në metabolizëm. Gjumi i dobët shpesh prish rregullimin e oreksit, prandaj njerëzit shpesh hanë më shumë. Përveç kësaj, më shumë kohë e kaluar zgjuar shpesh do të thotë më shumë mundësi për të ngrënë, shkruan Index.hr.
Gjumi i fundjavës nuk i ndihmon të gjithë njësoj
Hulumtimi gjithashtu sugjeron që të fjeturit më shumë gjatë fundjavave mund të mos jetë gjithmonë i dobishëm. Tek njerëzit që tashmë flenë mjaftueshëm gjatë javës, gjumi shtesë gjatë fundjavave shoqërohet me rregullim më të dobët të glukozës.
Nga ana tjetër, tek ata që flenë më pak se rreth shtatë orë e 20 minuta gjatë javës, disa orë shtesë gjumë gjatë fundjavave shoqëroheshin me nivele të përmirësuara të glukozës. Me fjalë të tjera, kapja e gjumit mund të ndihmojë ata që janë të privuar kronikisht nga gjumi, por kjo nuk u sjell domosdoshmërisht dobi të gjithëve.
Gjumi dhe metabolizmi mund ta përkeqësojnë njëri-tjetrin
Autorët theksojnë se marrëdhënia midis gjumit dhe metabolizmit është dypalëshe. Rregullimi i dobët i glukozës mund të kontribuojë në çrregullimet e gjumit, duke përfshirë si gjumin shumë të pakët ashtu edhe shumë gjumë. Kjo mund të krijojë një rreth vicioz: metabolizmi i ndërprerë prish gjumin, dhe gjumi i dobët përkeqëson më tej shëndetin metabolik. Studiuesit vërejnë se ky është një studim vëzhgues, që do të thotë se nuk mund të konkludohet me siguri se cili është shkaku dhe cili është pasoja. Megjithatë, rezultatet sugjerojnë se modelet e gjumit, veçanërisht gjumi i fundjavës për të kompensuar humbjet, mund të luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin metabolik dhe mund të jenë të dobishme në këshillimin e pacientëve.