Sa herë në ditë duhet të bëjmë dush gjatë verës?

Temperaturat e larta të verës janë shpesh të lodhshme për trupin. Djersitja, lodhja dhe ndjesia e vapës bëjnë që dushi të duket si shpëtim i përkryer për të rifituar freskinë dhe rehatinë.

Por kur vjen puna te higjiena personale, lind një pyetje e natyrshme: sa shpesh duhet të bëjmë dush në verë?

Shumë njerëz lahen çdo ditë, madje disa edhe disa herë në ditë, por sipas ekspertëve dermatologë, dushi i përditshëm mund të jetë i tepruar dhe ndonjëherë edhe i dëmshëm.

Pse Dushi i Shpeshtë Nuk Është Gjithmonë i Mirë?

Lëkura ka një shtresë natyrale vajrash mbrojtës që ruajnë lagështinë dhe pengojnë acarimin. Dushët e shpeshtë, veçanërisht me ujë të nxehtë ose produkte agresive, mund ta përthajnë lëkurën dhe të prishin këtë baraspeshë delikate.

Çfarë Thonë Dermatologët?

Në muajt e nxehtë, frekuenca e dushit duhet të përshtatet me:

Kushtet klimatike – nëse jeni në një zonë me lagështi të lartë, trupi thith më shumë papastërti dhe djersë.

Aktivitetin fizik – pas ushtrimeve ose punës fizike intensive, dushi është i nevojshëm për të larguar toksinat.

Llojin e lëkurës – lëkura e ndjeshme apo e thatë ka nevojë për kujdes të veçantë dhe më pak larje.

Rekomandimi Ideal: Dy Dushë Në Ditë

Ekspertët rekomandojnë që gjatë verës të bëhen dy dushë në ditë:

Në mëngjes, për të nisur ditën i freskët dhe për të larguar djersën e natës.

Në mbrëmje, për të hequr pluhurin, djersën dhe ndotjen e grumbulluar gjatë ditës – duke përmirësuar edhe cilësinë e gjumit.

Por kujdes! Dushi nuk duhet të zgjasë më shumë se 10 minuta. Uji i vakët është më i këshillueshëm, sepse ndihmon në ruajtjen e lagështisë natyrale të lëkurës dhe përmirëson qarkullimin e gjakut.

Këshilla Shtesë Për Kujdesin e Lëkurës

Mos e fërkoni lëkurën fort me peshqir, por thajeni me delikatesë për të shmangur irritimin.

Shmangni përdorimin e leckave antibakteriale, të cilat mund të dëmtojnë mikrobiomën natyrale të lëkurës.

