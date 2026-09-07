Samsung Galaxy Book6 – çmimi, specifikat dhe funksionet e AI

Samsung ka prezantuar laptopin e ri Galaxy Book6, i cili kombinon performancën e përmirësuar me funksionet e inteligjencës artificiale dhe një dizajn të hollë.
Galaxy Book6 është krijuar për përdorim të përditshëm, punë dhe studime, ndërsa fokusi kryesor është te performanca, autonomia e baterisë dhe integrimi me pajisjet e tjera Galaxy.
Laptopi vjen me ekran 14-inç WUXGA, me rezolucion 1920 × 1200 pikselë dhe raport pamjeje 16:10. Ekrani ka shtresë kundër reflektimit, duke e bërë më të përshtatshëm për përdorim edhe në ambiente me ndriçim të fortë.
Galaxy Book6 mund të pajiset me procesorë Intel Core 3 ose Core 5, ndërsa memoria RAM ofrohet në konfigurime prej 8 ose 16 GB. Për ruajtjen e të dhënave janë të disponueshme kapacitete nga 256 GB deri në 1 TB.
Një nga pikat më të forta të pajisjes është bateria. Samsung pretendon se Galaxy Book6 mund të ofrojë deri në 25 orë riprodhim video, ndërsa karikimi përmes USB-C me 45 W mund të rikthejë rreth një të tretën e baterisë brenda 30 minutash.
Laptopi është i pajisur me dy porta USB-C, një USB-A, HDMI 1.4 dhe lidhje për kufje dhe mikrofon. Kjo i lejon përdoruesit të lidhë pajisje të ndryshme pa pasur nevojë për adaptorë shtesë.
Galaxy Book6 sjell gjithashtu disa funksione të Galaxy AI. Me AI Select, përdoruesi mund të përzgjedhë përmbajtje në ekran dhe të marrë informacione shtesë, ndërsa AI Cut Out mund të heqë automatikisht sfondin nga fotografitë. Funksioni Note Assist mund të përmbledhë shënimet dhe të nxjerrë informacionin kryesor.
Pajisja ofron edhe integrim me telefonat dhe tabletët Galaxy. Përmes Quick Share, skedarët mund të transferohen më lehtë ndërmjet pajisjeve, ndërsa Multi Control mundëson përdorimin e të njëjtës tastierë dhe maus me pajisje të përputhshme Galaxy.
Galaxy Book6 funksionon me Windows 11 dhe është i disponueshëm në ngjyrat Violet Silver dhe Gray.
Çmimi fillestar i modelit Galaxy Book6 është rreth 799 dollarë, duke e pozicionuar atë si një laptop të klasës së mesme dhe si alternativë më të përballueshme për përdoruesit që kërkojnë një pajisje Windows me funksione moderne të AI-së.