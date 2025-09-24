Samsung Galaxy S26 po vjen – datat e mundshme të prezantimit

Treshja e ardhshme kryesore e Samsung, e cila supozohet se do të përbëhet nga një Galaxy S26 Pro, një Galaxy S26 Edge super i hollë dhe Galaxy S26 Ultra përfundimtar , është ende disa muaj larg, por njerëzit po flasin për të.
Zakonisht, Samsung zbulon telefonat e saj të rinj Galaxy S në fillim të vitit.
Nëse kompania i përmbahet traditës, mund të presim që telefonat e rinj të zbulohen në janar 2026.
Ka pasur disa thashetheme interesante rreth një zbulimi të mundshëm në dhjetor, por këto janë më pak të mundshme sesa ato që Samsung të qëndrojë në janar.
Afati kohor i lansimit të Galaxy S26: data të rëndësishme
Zakonisht, eventet e Galaxy mbahen të mërkurën, shkruajnë mediat e huaja.
Megjithatë, Samsung nuk ka qenë plotësisht konsistent me javën e saktë dhe në vitet e fundit, kompania e ka tërhequr eventin gjithnjë e më herët në fillim të vitit.
Potencialisht, kemi 14 janar 2026 dhe 21 janar 2026, të cilat janë të dyja të mërkurat në mes të muajit janar.
Kur telefonat njoftohen, zakonisht kemi disa javë paraporositjesh dhe më pas një lansim zyrtar në treg.
Sigurisht, meqenëse Samsung nuk ka dhënë zyrtarisht ndonjë datë ende, gjithmonë ekziston mundësia për surpriza.
A do të lansohen të gjitha modelet Galaxy S26 në të njëjtën kohë?
Këtë vit, Samsung lansoi modelin super të hollë Galaxy S25 Edge veçmas nga telefonat e tjerë të treshes, të cilët ishin Galaxy S25 , Galaxy S25+ dhe Galaxy S25 Ultra .
Megjithatë, thuhet se Samsung do ta riformësojë tërësisht linjën e saj Galaxy S.
Sipas raportimeve, kompania do ta braktisë modelin Plus dhe do ta zëvendësojë atë me një model Edge (disi i ngjashëm me atë që bëri Apple me iPhone Air ).
Bazuar në këtë, ka të ngjarë që vitin e ardhshëm, Samsung do ta lansojë modelin Edge së bashku me Galaxy S26 Pro dhe Ultra.