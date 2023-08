Samsung lançon programin beta të Android 14

Për fat të keq One UI 6 beta do të jetë i disponueshëm vetëm për linjën Galaxy S23 dhe nëse keni blerë një prej modeleve të fundit me ekrane me palosje atë jeni të pafat.

Samsung lançoi programin testues beta për One UI 6, versionin Android bazuar në Android 14. Tiparet kryesore të këtij versioni janë një dizajn i thjeshtuar dhe më shumë opsione përshtatjeje.

Në aspektin e dizajnit shumë elementë janë modifikuar për të krijuar një pamje dhe ndjesi më moderne sipas njoftimit për shtyp nga Samsung.

Këtu përfshihet një stil i ri teksti dhe emoji të reja që mund të përdoren nga Samsung Keyboard. Kompania gjithashtu ka përditësuar pamjen e Quick Panel në mënyrë që përdoruesit të mësohen më kollaj me veçoritë më përdorura.

Në lidhje me përshtatjen dhe modelimin, One UI 6 do tu japë përdoruesve opsionin për të zgjedhur ekrane specifike të kyçjes për Modalitete dhe Rutina të ndryshme.

Për fat të keq One UI 6 beta do të jetë i disponueshëm vetëm për linjën Galaxy S23 dhe nëse keni blerë një prej modeleve të fundit me ekrane me palosje atë jeni të pafat.