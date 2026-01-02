Samsung po sjell Google Photos në televizorët e saj

Samsung njoftoi se po sjell Google Photos në televizorët e saj inteligjentë.
Kjo do të shënonte herën e parë që Google Photos do të jetë i disponueshëm si aplikacion në çdo platformë televizori, pasi edhe televizorët Android të Google aktualisht nuk kanë mbështetje native.
Google Photos do të debutojë në tre nivele funksionesh duke filluar nga fillimi i vitit 2026, me kujtimet që do të jetë funksioni i parë i disponueshëm.
Sipas njoftimit për shtyp të Samsung, kujtimet do të “shfaqin histori të kuruara bazuar në njerëz, vende dhe momente domethënëse”, dhe funksioni do të jetë ekskluziv për televizorët Samsung të përshtatshëm nga marsi.
Përdoruesit e televizorëve Samsung po marrin gjithashtu qasje në Nano Banana përmes funksionit Create with AI që do të lansohet më vonë në vitin 2026.
Ky funksion do të sjellë shabllone me tematikë për të bërë redaktime me AI në fotot tuaja ekzistuese, ndërsa gjithashtu do të përfshijë mjetin Remix direkt në ekranin e madh.
Personalized Results është funksioni i tretë i Google Photos që vjen në televizorët Samsung.
Do të lansohet më vonë në vitin 2026 dhe do të ofrojë shfaqje diapozitivash të kuruara bazuar në tema ose kujtime specifike.
Samsung po integron gjithashtu Google Photos me Vision AI Companion (VAC) të saj.