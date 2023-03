Samsung prezanton Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G

Samsung Electronics zbuloi sot Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G, dy telefona inteligjentë inovativë që çojnë më tej angazhimin e Samsung Galaxy për të krijuar përvoja të mrekullueshme celulare. Smartphone-t më të rinj të serisë popullore Galaxy A do t’i ndihmojnë përdoruesit të xhirojnë video të qëndrueshme, të shohin qartë edhe në kushte të ndritshme dhe të bëjnë më shumë nga gjërat që duan me një bateri që zgjat më shumë se dy ditë[1].

“Përvojat e fundit celulare janë gjithnjë e më thelbësore për jetën e përditshme,” tha TM Roh, President dhe Shef i Biznesit Mobile eXperience në Samsung Electronics. “Me përmirësime të vazhdueshme në serinë Galaxy A, ne po sigurohemi që më shumë njerëz në mbarë botën të kenë akses në risitë tona.”

Bëni fotografi fantastike, ditën dhe natën

Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G japin imazhe mahnitëse me cilësi të qartë edhe në kushte të ndritshme, duke përdorur aftësitë kryesore të Nightography dhe inteligjencës artificiale të Samsung Galaxy. Pavarësisht nëse njerëzit duan të kapin selfie-n e përsosur ose të lidhen me video calls, Galaxy A54 ofron detaje mahnitëse falë kamerës së përparme 32 MP.

Telefonat inteligjentë të rinj prodhojnë video me qartësi të mahnitshme, duke luftuar dridhjet dhe turbullirat me stabilizimin e përmirësuar optik të imazhit (OIS) dhe stabilizimin digjital të imazhit video (VDIS). Edhe me duar të paqëndrueshme ose kur filmojnë në lëvizje, përdoruesit do të jenë të sigurt për kapjen e përmbajtjeve fantastike. Për aventura në errësirë dhe në kushte të dritës së ulët, Night mode i ndihmon përdoruesit të kapin më shumë detaje duke rritur madhësinë e pikselit të kamerës.

Përdoruesit gjithashtu tani mund të heqin hijet dhe reflektimet e padëshiruara për herë të parë në serinë Galaxy A, falë mjeteve të përmirësuara të redaktimit.

Përjetoni një performancë fantastike me ekranin plot ngjyra, 5G të shpejtë dhe bateri të qëndrueshme

Të dyja pajisjet kanë ekrane Super AMOLED, 6.4 inç[2] në Galaxy A54 5G dhe 6.6 inç[3] në Galaxy A34 5G. Të dy ekranet janë përmirësuar për shikueshmëri mahnitëse në natyrë, edhe nën rrezet e diellit të fortë. Me Vision Booster të përmirësuar dhe një ritëm rifreskimi 120 Hz, ekranet do të ndjekin përdoruesit ndërsa lëvizin midis kushteve të ndryshme të ndriçimit.

Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G garantojnë gjithashtu deri në katër gjenerata të përmirësimeve të sistemit operativ dhe pesë vjet përditësime sigurie. Këto veçori i lejojnë përdoruesit të aksesojnë softuerin dhe sigurinë më të fundit për të maksimizuar ciklin e jetës së smartphone-t.

Qëndroni të lidhur pa kompromentuar sigurinë

Përvojat e përmirësuara celulare mbështeten në sigurinë e përparuar. Me Samsung Knox, të dhënat mbahen të kyçura me sigurinë celulare të nivelit të mbrojtjes. Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G u japin përdoruesve akses në Panelin e Sigurisë dhe Privatësisë, gjë që e bën të lehtë të shohin se si aplikacionet po ndjekin të dhënat dhe mundëson mënyra të thjeshta për të ndaluar mbledhjen e padëshiruar të të dhënave. Kur përdoruesit duan të ndajnë skedarë të rëndësishëm që përmbajnë informacione të ndjeshme ose personale me nivelin më të lartë të privatësisë dhe kontrollit, ekziston Private Share[4]. Kjo mundëson ndarjen e skedarëve vetëm me marrës të caktuar brenda kufijve kohorë dhe çaktivizimin e mundësisë për të bërë screenshot.

Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G janë gjithashtu të pajtueshëm me ekosistemin Samsung Galaxy për të ofruar lidhje të pandërprerë midis pajisjeve. Përdoruesit mund të marrin 100 GB hapësirë ruajtëse në cloud storage dhe të kopjojnë lehtësisht fotografitë në OneDrive me një provë gjashtëmujore të Microsoft 365 Basic[5], e aksesueshme në Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G.

Disponueshmëria

Galaxy A54 5G do të jetë i disponueshëm në katër opsione ngjyrash: e zezë, e bardhë, jeshile e lehtë dhe lejla e lehtë, me një çmim të sugjeruar me pakicë prej 56,990 ALL. Galaxy A34 5G do të jetë i disponueshëm në katër opsione ngjyrash: e zezë, e argjendtë, jeshile e lehtë dhe lejla e lehtë, me një çmim të sugjeruar me pakicë prej 44,990 ALL. Të dy Galaxy A54 5G dhe Galaxy A34 5G do të jenë të disponueshëm për blerje në fund të muajit mars[6].

[1] Jetëgjatësia aktuale e baterisë, koha e karikimit dhe koha e përdorimit mund të ndryshojnë në varësi të mjedisit të rrjetit, modeleve të përdorimit, numrit të thirrjeve dhe mesazheve, frekuencës së karikimit dhe faktorëve të tjerë.

[2] E matur në mënyrë diagonale, madhësia e ekranit është 6.4 inç në drejtkëndëshin e plotë dhe 6.3 inç duke llogaritur qoshet e rrumbullakosura. Zona aktuale e shikimit është më e vogël për shkak të qosheve të rrumbullakosura dhe kamerës.

[3] E matur në mënyrë diagonale, madhësia e ekranit është 6.6 inç në drejtkëndëshin e plotë dhe 6.4 inç duke llogaritur qoshet e rrumbullakosura. Zona aktuale e shikimit është më e vogël për shkak të qosheve të rrumbullakosura dhe kamerës.

[4] Private Share kërkojnë që dërguesi dhe marrësi të kenë pajisje celulare Galaxy me Android 9 ose version më të ri dhe aplikacionin Private Share.

[5] E disponueshme në një pajisje Samsung me veçorinë e sinkronizimit të OneDrive-Gallery. Përdoruesit duhet të sinkronizojnë Galerinë me OneDrive për të shlyer ofertën. Oferta nuk ofrohet për abonentët ekzistues premium të Microsoft 365 ose OneDrive (përfshirë provat falas) ose ish-abonentët e Microsoft 365 ose OneDrive që anuluan abonimet e tyre premium në 90 ditët e fundit. Disponueshmëria mund të ndryshojë në varësi të tregut dhe operatorit. Për më shumë detaje mbi termat dhe kushtet e Google Play që zbatohen, ju lutemi vizitoni https://www.microsoft.com/onedrive-samsung-offer

[6] Disponueshmëria dhe koha mund të ndryshojnë në varësi të tregut dhe operatorit.