S’dihet nëse Omicron do shënojë fundin e pandemisë, thotë Anthony Fauci

Këshilltari kryesor mjekësor i presidentit amerikan, Anthony Fauci thekson se është shumë herët për të konfirmuar nëse varianti Omicron do të shënojë fundin e pandemisë.

“Është një çështje e hapur nëse Omicron do të jetë apo jo vaksinimi i virusit të gjallë që të gjithë shpresojnë, sepse ka një ndryshueshmëri kaq të madhe me variantet e reja që shfaqen”, deklaroi Fauci.

Pandemia ishte një nga temat kryesore në konferencën virtuale të Forumit Ekonomik Botëror në Davos, ku Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres u kërkoi drejtuesve të biznesit të fokusoheshin në vaksinimin e të gjithëve kundër Covid-19.

“Dy vitet e fundit kanë treguar një të vërtetë të thjeshtë, por brutale. Nëse lëmë dikë pas, i lëmë të gjithë pas. Nëse nuk arrijmë të vaksinojmë çdo person, krijojmë variante të reja që përhapen përtej kufijve që përkeqësojnë jetën e përditshme dhe ekonomitë duke sjellë në një ndalesë të rëndë”, u shpreh Guterres.

Vaksinimi po bëhet gjithnjë e më i domosdoshëm në Evropë.

Greqia më së fundi ashpërsoi rregullat e injektimit. Në këtë shtet personat mbi 60 vjeç që nuk do të vaksinohen, do përballen me gjoba mujore. /euronews