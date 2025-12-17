Sekrete popullore për të dalluar vajin e ullirit bio nga ai i përzier

Në traditën popullore janë përdorur disa metoda të thjeshta për të kuptuar nëse vaji i ullirit është i vërtetë apo i përzier. Ja disa “sekrete” që mund t’i provosh në shtëpi:
1. Testi i frigoriferit (sekreti më i njohur)
Vendose vajin në frigorifer për 3–5 orë.
Nëse trashet ose formon kokrriza më shumë gjasa të jetë vaj i pastër ulliri.
Nëse mbetet plotësisht i lëngshëm mund të jetë i përzier me vajra të tjerë.
2. Testi i gotës me ujë
Hidh një pikë vaj ulliri në një gotë me ujë:
Vaj i pastër qëndron si pikë e bashkuar sipër ujit.
Vaj i përzier shpesh shpërndahet në pika të vogla ose përzihet më shpejt.
3. Testi i letrës
Hidh 1–2 pika vaj në një letër të bardhë kuzhine ose pecetë:
Vaji i pastër nuk lë njollë shumë të madhe yndyrore pasi thahet.
Vaji i përzier lë njollë shumë të përhapur dhe transparente.
4. Testi i flakës
Vendos pak vaj në një fitil pambuku:
Vaji i pastër ndizet më ngadalë dhe digjet në mënyrë të qëndrueshme.
Vaji i përzier ose me ujë brenda ka vështirësi të digjet.
(Kujdes: bëje këtë test vetëm në ambient të sigurt.)
5. Shija pikante në fund të fytit
Merr një pikë vaj në majë të gjuhës:
Nëse ndjen një djegie të lehtë në fyt tregon për polifenole natyrale (vaj i papërpunuar).
Nëse shija është e sheshtë mund të jetë i rafinuar ose i përzier.
6. Reagimi ndaj temperaturës së lartë
Kur ngroh pak vaj në tigan:
Vaji i pastër fillon të nxjerrë aroma të forta ulliri.
Vaji i përzier shpesh fillon të tymoset shpejt ose ka aromë si vaj i zakonshëm gatimi.